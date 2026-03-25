இனிமேல் Form 16 கிடையாது.. சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு இனி எந்த Form? ஏப்ரல் 1 முதல் திடீர் மாற்றம்..!
இந்தியாவின் வருமான வரி தாக்கல் முறையில் ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் அதிரடி மாற்றங்கள் அமலுக்கு வருகின்றன. புதிய வருமான வரி விதிகள் 2026-ன் படி, சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் முக்கிய ஆவணமான 'படிவம் 16' நீக்கப்பட்டு, அதற்கு பதிலாக 'படிவம் 130' அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.
இந்த புதிய படிவம் 130, வெறும் வரி பிடித்தம் சான்றிதழாக மட்டுமல்லாமல், ஒருவரின் வருமானம், முதலீடுகள் மற்றும் வரி விலக்குகள் குறித்த விரிவான தகவல்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். இது TRACES இணையதளம் வழியாக மட்டுமே தானியங்கி முறையில் உருவாக்கப்படும். இதனால் வரி செலுத்துவோர் கைமுறையாக விவரங்களை உள்ளிடும் சிரமம் குறையும்.
மேலும், புதிய வருமான வரிச் சட்டம் 2025-க்கு ஏற்ப வரி படிவங்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டு, மூலதன ஆதாயங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் கோரப்படும். இந்த தானியங்கி முறை மூலம் பிழைகள் குறைக்கப்பட்டு, வரி ரீஃபண்ட் விரைவாக கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும்.
உயர்வருமானம் ஈட்டுவோர் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் இனி கூடுதல் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் தகவல்களை பகிர வேண்டியது அவசியமாகிறது.
Edited by Siva