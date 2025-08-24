ஞாயிறு, 24 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 24 ஆகஸ்ட் 2025 (08:33 IST)

135 வினாடிகளில் 999 கார் புக்கிங்: முன்பதிவில் மிரட்டிய மஹிந்திரா BE 6 ‘பேட்மேன்’ கார்..!

இந்திய வாகன உற்பத்தியில் முன்னணியில் இருக்கும் மஹிந்திரா நிறுவனம், தனது புதிய எலெக்ட்ரிக் காரான மஹிந்திரா BE.6 ‘பேட்மேன்’ மாடலை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த கார், விற்பனைக்கு வந்த சில நிமிடங்களிலேயே மிகப்பெரிய சாதனையை படைத்துள்ளது.
 
மஹிந்திரா நிறுவனம், இந்த ‘பேட்மேன்’ காரின் முதல் கட்ட விற்பனையில், வெறும் 300 கார்கள் மட்டுமே விற்பனைக்கு வரும் என அறிவித்திருந்தது. ஆனால், முதல் 999 கார்களுக்கான முன்பதிவு, வெறும் 135 வினாடிகளிலேயே நிறைவடைந்துள்ளது. இதுகுறித்து வெளியான தகவல், வாகனத் துறையிலும், ரசிகர்கள் மத்தியிலும் பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மஹிந்திரா BE.6 ‘பேட்மேன்’ கார் அதன் தனித்துவமான வடிவமைப்பு மற்றும் உயர் தொழில்நுட்ப அம்சங்களுக்காக பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் விலை சுமார் ரூ. 27.7 லட்சம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
முதல் கட்ட முன்பதிவில்  300 கார்கள் பெறும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் யார் யார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் இந்த அதிரடி வெற்றி, வாகன சந்தையில் அதன் எதிர்கால திட்டங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.

Edited by Siva

அமெரிக்காவுக்கு போன புதின்! மலத்தை சூட்கேஸில் வைத்திருந்த சம்பவம்! - பின்னால் இப்படி ஒரு விஷயமா?

அமெரிக்காவுக்கு போன புதின்! மலத்தை சூட்கேஸில் வைத்திருந்த சம்பவம்! - பின்னால் இப்படி ஒரு விஷயமா?அமெரிக்கா சென்ற ரஷ்ய அதிபர் புதினின் மலத்தை அதிகாரிகள் சூட்கேஸில் பத்திரமாக எடுத்துச் சென்ற சம்பவம் தற்போது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

உள்ளூர் காவல்படையில் இணைந்த ‘நருட்டோ’ பூனை! வைரலாகும் சீலே பூனை!

உள்ளூர் காவல்படையில் இணைந்த ‘நருட்டோ’ பூனை! வைரலாகும் சீலே பூனை!சீலே நாட்டில் உள்ளூர் காவல் நிலையம் ஒன்றில் பூனை ஒன்று காவல் அதிகாரியாக பணியாற்றி வருவது ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியா பாகிஸ்தான் போரை நான் தான் நிறுத்தினேன்.. சலிப்பே இல்லாமல் திரும்ப திரும்ப சொல்லும் டிரம்ப்..!

இந்தியா பாகிஸ்தான் போரை நான் தான் நிறுத்தினேன்.. சலிப்பே இல்லாமல் திரும்ப திரும்ப சொல்லும் டிரம்ப்..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே அணு ஆயுதப் போர் ஏற்பட இருந்ததாகவும், அதை தடுத்து நிறுத்தியது தானே என்றும் மீண்டும் ஒருமுறை கூறியுள்ளார்.

தடுப்பு சுவரில் மோதி அந்தரத்தில் தொங்கிய அரசு பேருந்து: திருவள்ளூரில் பரபரப்பு..!

தடுப்பு சுவரில் மோதி அந்தரத்தில் தொங்கிய அரசு பேருந்து: திருவள்ளூரில் பரபரப்பு..!திருவள்ளூர் மாவட்டம், பொன்னேரிக்கு அருகில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த அரசுப்பேருந்து ஒன்று, ஏரிக்கரை தடுப்பு சுவரில் மோதி அந்தரத்தில் தொங்கியதால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தவெகவுக்கு ஆட்டோ சின்னம் இல்லை.. ‘விசில்’ சின்னத்திற்கு குறி வைப்பா?

தவெகவுக்கு ஆட்டோ சின்னம் இல்லை.. ‘விசில்’ சின்னத்திற்கு குறி வைப்பா?தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதன் முதல் தேர்தலாக 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை எதிர்கொள்ள தயாராகி வருகிறது. இந்த சூழலில், சமீபத்தில் மதுரையில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற மாநில மாநாட்டில் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் திரண்டனர். முதல் தேர்தலிலேயே வலுவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த அக்கட்சி முனைப்புக் காட்டி வருகிறது. இந்த நிலையில், அக்கட்சிக்கு தேவையான சின்னம் கிடைப்பதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com