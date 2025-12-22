திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (16:59 IST)

மகாராஷ்டிர நகராட்சி தேர்தல்.. ஸ்வீப் செய்த பாஜக கூட்டணி.. மீண்டும் மண்ணை கவ்விய காங்கிரஸ்..!

மகாராஷ்டிர நகராட்சி தேர்தல்.. ஸ்வீப் செய்த பாஜக கூட்டணி.. மீண்டும் மண்ணை கவ்விய காங்கிரஸ்..!
மகாராஷ்டிர நகராட்சி தேர்தலில் ஆளும் 'மகாயுதி' கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளது. மொத்தமுள்ள 288 நகராட்சிகளில் 207 இடங்களை கைப்பற்றி முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தலைமையிலான அரசு தனது செல்வாக்கை நிரூபித்துள்ளது. இதில் பாஜக 117 இடங்களைப் பிடித்து முதலிடத்தைப் பெற்றுள்ளது. அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளான ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனா 53 இடங்களையும், அஜித்பவாரின் தேசியவாத காங்கிரஸ் 37 இடங்களையும் வென்றுள்ளன.
 
எதிர்க்கட்சிகள் வெறும் 44 இடங்களை மட்டுமே பெற்று பின்னடைவை சந்தித்துள்ளன. காங்கிரஸ் 28 இடங்களிலும், உத்தவ் தாக்கரேவின் சிவசேனா 9 மற்றும் சரத்பவாரின் கட்சி 7 இடங்களிலும் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக, பவார் குடும்பத்தின் கோட்டையான பாராமதியில் அஜித்பவார் தரப்பு 41 வார்டுகளில் 35-ஐக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது. சரத்பவார் கட்சி அங்கு ஒரே ஒரு வார்டில் மட்டுமே வென்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
விதர்பா பகுதியில் சந்திராப்பூர் மாவட்டத்தில் காங்கிரஸிடம் பாஜக சில இடங்களை இழந்தாலும், கட்சிரோலி மற்றும் மேற்கு மகாராஷ்டிராவில் தனது ஆதிக்கத்தை தக்கவைத்துள்ளது. அசோக் சவானின் நாண்டெட் மாவட்டத்தில் பாஜகவிற்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த முடிவுகள் அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள மாநகராட்சித் தேர்தலில் ஆளும் கூட்டணிக்கு மிகப்பெரிய ஊக்கத்தை அளித்துள்ளன.
 
Edited by Mahendran

திமுகவின் A டீம்தான் தவெக!.. எல்லாம் கள்ளக்கூட்டணி!..தெறிக்கவிட்ட அர்ஜூன் சம்பத்

திமுகவின் A டீம்தான் தவெக!.. எல்லாம் கள்ளக்கூட்டணி!..தெறிக்கவிட்ட அர்ஜூன் சம்பத்நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கியதில் இருந்து திமுகவை மட்டுமே கடுமையாக விமர்சித்து பேசி வருகிறார்.

திமுகவுக்கு விழுந்த அடி!.. தவெக பக்கம் போன ஆதரவு!.. விஜய் செம ஹேப்பி!....

திமுகவுக்கு விழுந்த அடி!.. தவெக பக்கம் போன ஆதரவு!.. விஜய் செம ஹேப்பி!....தவெக தலைவர் விஜய் சென்னை மாமல்லபுரத்தில் இன்று நடைபெற்ற கிறிஸ்துவ சமத்துவ விழாவில் கலந்து கொண்டார்.

SIRக்கு பிறகு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருக்கிறதா? ஒரே ஒரு எஸ்.எம்.எஸ் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்..!

SIRக்கு பிறகு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருக்கிறதா? ஒரே ஒரு எஸ்.எம்.எஸ் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்..!தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து, வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை தெரிந்துகொள்ள இந்திய தேர்தல் ஆணையம் எளிய வழிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது.

பாலைவன நாடான சவுதி அரேபியாவில் பனிப்பொழிவு.. மணல் பரப்புகள் மீது வெண்பனி..!

பாலைவன நாடான சவுதி அரேபியாவில் பனிப்பொழிவு.. மணல் பரப்புகள் மீது வெண்பனி..!சவூதி அரேபியாவின் வடக்கு பகுதிகள் மற்றும் தலைநகர் ரியாத்தை ஒட்டிய பகுதிகளில், கடந்த 30 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் அரிய பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டுள்ளது. சுட்டெரிக்கும் வெயிலுக்கு பெயர் பெற்ற பாலைவன மணல் பரப்புகள் தற்போது வெண்பனி போர்வையால் போர்த்தப்பட்டுள்ளன. இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க மாற்றத்தை கண்டு அந்நாட்டு மக்கள் பெரும் வியப்பில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

வங்கதேசத்தில் இன்னொரு இளம் தலைவர் மீது துப்பாக்கி சூடு.. தொடர் தாக்குதலால் பரபரப்பு..!

வங்கதேசத்தில் இன்னொரு இளம் தலைவர் மீது துப்பாக்கி சூடு.. தொடர் தாக்குதலால் பரபரப்பு..!வங்கதேசத்தின் குல்னா நகரில் தேசிய குடிமக்கள் கட்சியின் தொழிலாளர் பிரிவு மூத்த தலைவரான முகமது மோதலேப் ஷிக்தர் இன்று காலை அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் சுடப்பட்டார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com