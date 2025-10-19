ஞாயிறு, 19 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 19 அக்டோபர் 2025 (07:46 IST)

இந்து மதத்தை சேர்ந்த கல்லூரி பெண்கள் ஜிம்முக்கு செல்ல வேண்டாம்: பாஜக எம்.எல்.ஏ சர்ச்சை பேச்சு..!

இந்து மதத்தை சேர்ந்த கல்லூரி பெண்கள் ஜிம்முக்கு செல்ல வேண்டாம்: பாஜக எம்.எல்.ஏ சர்ச்சை பேச்சு..!
மகாராஷ்டிராவில் பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ ஒருவர் இந்து பெண்கள் ஜிம்முக்கு செல்ல வேண்டாம் என கூறியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மகாராஷ்டிரா மாநிலம் சாங்லி மாவட்டத்தை சேர்ந்த பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ. கோபிசந்த் படல்கர், கல்லூரிக்கு செல்லும் இந்து பெண்கள் வீட்டிலேயே யோகா செய்ய வேண்டும். உடற்பயிற்சிக்காக ஜிம்முக்கு செல்லும்போது, அங்குள்ள பயிற்சியாளர் வேறு மதத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கலாம். இதற்குப் பின்னால் ஒரு பெரிய சதி இருக்கலாம் என்பது உங்களுக்கு தெரியாது. எனவே, இந்து பெண்கள் ஜிம்முக்கு செல்வதை தவிர்த்துவிட்டு, வீட்டிலேயே யோகா செய்ய வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.
 
இதற்கு பதிலளித்த தேசியவாத காங்கிரஸ் (சரத் பவார் அணி) தலைவர் சுப்ரியா சுலே, "சிவசேனா எம்.எல்.ஏ. பிரிவினைவாதத்தைத் தூண்டும் வகையில் பேசுவது மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது. கொரோனா காலத்தில், அதார் பூனாவாலாவின் நிறுவனம் தயாரித்த தடுப்பூசியை எம்.எல்.ஏ. எதிர்க்கப் போகிறாரா? அல்லது டாடா நிறுவனம் தயாரிக்கும் பொருட்களை புறக்கணிப்பாரா? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
 
Edited by Siva

தீபாவளி நேரத்தில் மெட்ரோ ரயில் சேவையில் திடீர் மாற்றம்.. 14 நிமிடத்திற்கு ஒரு ரயில் தான்..!

தீபாவளி நேரத்தில் மெட்ரோ ரயில் சேவையில் திடீர் மாற்றம்.. 14 நிமிடத்திற்கு ஒரு ரயில் தான்..!தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவை இயக்கப்படும் நேரத்தில் தற்காலிக மாற்றம் செய்யப்படுவதாக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

காலையில் குறைந்த தங்கத்தின் விலையில் மாலையில் நேரத் திடீர் ஏற்றம்: சென்னை நிலவரம்

காலையில் குறைந்த தங்கத்தின் விலையில் மாலையில் நேரத் திடீர் ஏற்றம்: சென்னை நிலவரம்இன்று காலை குறைந்திருந்த தங்கத்தின் விலை, மாலையில் திடீரென உயர்வை கண்டுள்ளது. நகைப்பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 அதிகரித்துள்ளது.

அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள பாக்கி.. முதலமைச்சருக்கு சம்பள உயர்வா? பாஜக கண்டனம்..!

அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள பாக்கி.. முதலமைச்சருக்கு சம்பள உயர்வா? பாஜக கண்டனம்..!ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தில், தீபாவளிக்கு சில நாட்களுக்கு முன், அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்எல்ஏ-க்கள் உட்பட பல உயர்மட்ட தலைவர்களின் சம்பளம் 24% உயர்த்தப்பட்டுள்ளது, இது கடுமையான சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது. சுமார் 45,000 அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் தாமதமாகி, விலைவாசி உயர்வால் மக்கள் தவிக்கும் நிலையில், காங்கிரஸ் அரசின் இந்த முடிவை பாஜக கடுமையாக சாடியுள்ளது.

போலி உலக சாதனை சான்றிதழ் என அம்பலம்.. தர்ம சங்கடத்தில் முதல்வர் சித்தராமையா..!

போலி உலக சாதனை சான்றிதழ் என அம்பலம்.. தர்ம சங்கடத்தில் முதல்வர் சித்தராமையா..!கர்நாடக அரசின் பெண்களுக்கான இலவச பேருந்து திட்டம் உலக சாதனை பெறப்பட்டதாக கூறி, முதல்வர் சித்தராமையா சமூக ஊடகங்களில் வெளியிட்ட இரண்டு 'உலக சாதனைச் சான்றிதழ்கள்' போலி என கண்டறியப்பட்டதால், அப்பதிவு நீக்கப்பட்டது.

இந்தியாவின் ஆதார் கார்டு போலவே இங்கிலாந்து ‘பிரிட் கார்டு’.. பிரதமர் ஸ்டார்மர் திட்டம்.!

இந்தியாவின் ஆதார் கார்டு போலவே இங்கிலாந்து ‘பிரிட் கார்டு’.. பிரதமர் ஸ்டார்மர் திட்டம்.!இங்கிலாந்து பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர், இந்தியாவின் ஆதார் டிஜிட்டல் அடையாள திட்டத்தை பாராட்டியதோடு, இங்கிலாந்து அரசு கொண்டு வரவிருக்கும் "பிரிட் கார்டு" (Brit Card) திட்டத்திற்கு முன்னோடியாக ஆதார் திட்டத்தை கருதுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com