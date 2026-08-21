கல்லூரி மாணவிகளுக்கு பாக்கெட் மணி மாதம் ரூ.2000. உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் அறிவிப்பு..
மகாராஷ்டிரா அரசு கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவிகளின் உயர் கல்வியை ஊக்கப்படுத்தவும், அவர்களின் பொருளாதார சுமையை குறைக்கவும் ஒரு புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் மாணவிகள் படித்துக்கொண்டே சம்பாதிக்கும் வகையில், அவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2,000 "பாக்கெட் மணி" வழங்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.
உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் சந்திரகாந்த் பாட்டீல் இந்தத் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார். இத்திட்டத்தின் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சுமார் 12 லட்சம் மாணவிகள் பயனடைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும் தொழில்துறைகளின் கூட்டு முயற்சியாக இது செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. கல்லூரி நேரத்திற்குப் பிறகு மாணவிகளுக்குப் பொருத்தமான வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும். இதற்கான நிதி உதவி, கார்ப்பரேட் சமூகப் பொறுப்பு நிதி, தனியார் அறக்கட்டளைகள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு மூலம் வழங்கப்படவுள்ளது.
வகுப்பறைகளில் பெண்களின் கல்வி இடைநிற்றலைக் குறைக்கவும், பாலின விகிதத்தை அதிகரிக்கவும் இது வழிவகுக்கும். மேலும், வினாத்தாள் கசிவைத் தடுப்பது மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவது போன்ற கல்வித்துறை சார்ந்த சீர்திருத்தங்களிலும் மாநில அரசு தீவிரம் காட்டி வருகிறது.
Edited by Siva