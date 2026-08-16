தடை செய்யப்பட்ட பான் மசாலாவுக்கு விளம்பரம்... ஷாருக்கான் உள்பட பிரபலங்களுக்கு நோட்டீஸ்..
மகாராஷ்டிராவில் தடை செய்யப்பட்ட பான் மசாலா தயாரிப்பை மறைமுகமாக விளம்பரப்படுத்தியதாக பாலிவுட் நடிகர்கள் ஷாருக்கான், அஜய் தேவ்கன் மற்றும் டைகர் ஷெராப் ஆகியோருக்கு அம்மாநில உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் சார்பில் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு விமல் நிறுவனத்தின் ஏலக்காய் விளம்பரத்தில் இந்த மூன்று நடிகர்களும் இணைந்து நடித்திருந்தனர்.
மகாராஷ்டிராவின் உணவுப் பாதுகாப்பு ஆணையர் துக்காராம் முண்டே பிறப்பித்துள்ள இந்த நோட்டீஸில், விளம்பரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள 'விமல்' என்ற பிராண்ட் பெயர் தடை செய்யப்பட்ட பான் மசாலா தயாரிப்பை நுகர்வோர் மத்தியில் மறைமுகமாக ஊக்குவிக்கும் வகையில் உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த விளம்பரப் பிரச்சாரத்தில் பங்குபெறுவதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் எனவும், தங்களது சமூக வலைதளப் பக்கங்களிலிருந்து விளம்பரப் பொருட்களை நீக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
தவறான விளம்பரங்களை ஊக்குவிக்கும் பட்சத்தில் நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அபராதம் விதிக்கப்படுவதோடு, சில ஆண்டுகளுக்கு விளம்பரங்களில் நடிக்கத் தடையும் விதிக்கப்படலாம். ஏற்கெனவே கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு இதே போன்றதொரு விளம்பரத்தில் நடிகர் அக்ஷய் குமார் பங்கேற்றது சர்ச்சையானதை அடுத்து, அவர் பொதுமக்களிடம் மன்னிப்புக் கோரியது குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Siva