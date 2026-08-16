  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Maharashtra FDA Issues Notice to Shah Rukh Khan, Ajay Devgn, and Tiger Shroff Over Surrogate Ad
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Sunday, 16 August 2026 (09:45 IST)

தடை செய்யப்பட்ட பான் மசாலாவுக்கு விளம்பரம்... ஷாருக்கான் உள்பட பிரபலங்களுக்கு நோட்டீஸ்..

ஷாருக்கான்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Sun, 16 Aug 2026 (09:45 IST)
google-news
மகாராஷ்டிராவில் தடை செய்யப்பட்ட பான் மசாலா தயாரிப்பை மறைமுகமாக விளம்பரப்படுத்தியதாக பாலிவுட் நடிகர்கள் ஷாருக்கான், அஜய் தேவ்கன் மற்றும் டைகர் ஷெராப் ஆகியோருக்கு அம்மாநில உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம்  சார்பில் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு விமல் நிறுவனத்தின் ஏலக்காய் விளம்பரத்தில் இந்த மூன்று நடிகர்களும் இணைந்து நடித்திருந்தனர்.
 
மகாராஷ்டிராவின் உணவுப் பாதுகாப்பு ஆணையர் துக்காராம் முண்டே பிறப்பித்துள்ள இந்த நோட்டீஸில், விளம்பரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள 'விமல்' என்ற பிராண்ட் பெயர் தடை செய்யப்பட்ட பான் மசாலா தயாரிப்பை நுகர்வோர் மத்தியில் மறைமுகமாக ஊக்குவிக்கும் வகையில் உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த விளம்பரப் பிரச்சாரத்தில் பங்குபெறுவதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் எனவும், தங்களது சமூக வலைதளப் பக்கங்களிலிருந்து விளம்பரப் பொருட்களை நீக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
 
தவறான விளம்பரங்களை ஊக்குவிக்கும் பட்சத்தில் நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அபராதம் விதிக்கப்படுவதோடு, சில ஆண்டுகளுக்கு விளம்பரங்களில் நடிக்கத் தடையும் விதிக்கப்படலாம். ஏற்கெனவே கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு இதே போன்றதொரு விளம்பரத்தில் நடிகர் அக்‌ஷய் குமார் பங்கேற்றது சர்ச்சையானதை அடுத்து, அவர் பொதுமக்களிடம் மன்னிப்புக் கோரியது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
மம்தா ஆட்சியில் துணை சபாநாயகராக இருந்தவர் தூக்கில் தொங்கி தற்கொலை? அதிர்ச்சியில் மேற்குவங்க மக்கள்..

அயோத்தி ராமர் கோவில் அர்ச்சகர்களுக்கு யூனிபார்ம்.. ஷேவ் செய்து நீட்டாக இருக்க வேண்டும்..

அயோத்தி ராமர் கோவில் அர்ச்சகர்களுக்கு யூனிபார்ம்.. ஷேவ் செய்து நீட்டாக இருக்க வேண்டும்..அயோத்தியில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ ராமர் கோயிலில் பணிபுரியும் அர்ச்சகர்களுக்கான புதிய சீருடை மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் ஆகஸ்ட் 15 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன.

கோவில் எதிரே நூற்றுக்கணக்கான செருப்புகள்.. தன்னுடைய செருப்பை சாட்ஜிபிடி உதவியால் கண்டுபிடித்த இளைஞர்...

கோவில் எதிரே நூற்றுக்கணக்கான செருப்புகள்.. தன்னுடைய செருப்பை சாட்ஜிபிடி உதவியால் கண்டுபிடித்த இளைஞர்...சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவத்தில், நபர் ஒருவர் தனது காணாமல் போன காலணியை கண்டுபிடிக்க 'சாட்ஜிபிடி' செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளது பலரையும் வியப்பிலும் சிரிப்பிலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.

நயினார் நாகேந்திரனின் சர்ச்சைக்குரிய பேச்சு.. கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் பெ சண்முகம் கண்டனம்..

நயினார் நாகேந்திரனின் சர்ச்சைக்குரிய பேச்சு.. கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் பெ சண்முகம் கண்டனம்..பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் பேசிய தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

கர்நாடக அணைகளில் இருந்து தமிழகத்திற்கு கூடுதல் தண்ணீர்.. முழு விவரங்கள்...!

கர்நாடக அணைகளில் இருந்து தமிழகத்திற்கு கூடுதல் தண்ணீர்.. முழு விவரங்கள்...!காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்துவரும் கனமழையால் கர்நாடக அணைகள் வேகமாக நிரம்பி வருவதை தொடர்ந்து, தமிழகத்திற்கு வினாடிக்கு 12,000 கன அடி நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது.

முன்னாடியெல்லாம் டிவியில நாடகம் பார்ப்போம்.. இப்ப சட்டசபையை பார்க்கிறோம்.. தவெக எம்.எல்.ஏவிடம் தெரிவித்த பெண்கள்..

முன்னாடியெல்லாம் டிவியில நாடகம் பார்ப்போம்.. இப்ப சட்டசபையை பார்க்கிறோம்.. தவெக எம்.எல்.ஏவிடம் தெரிவித்த பெண்கள்..தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று வரும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திகேயனை சந்தித்து கிராமத்து பெண்கள் தங்கள் நெகிழ்ச்சியான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளனர்.