வடை, சமோசா, பெப்சி, கோலா எல்லாம் பள்ளி அருகே விற்பனை செய்ய கூடாது.. போட்டாரு பாரு அதிரடி சட்டம்...
மகாராஷ்டிராவில் பள்ளிகள் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் துரித உணவுகள் மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற தின்பண்டங்களை விற்பனை செய்யவும், விளம்பரம் செய்யவும் மாநில உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்துறை அதிரடியாகத் தடை விதித்துள்ளது. குழந்தைகள் மத்தியில் ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கத்தை வளர்க்கும் நோக்கில் இந்த சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
இதன் கீழ் சில்லறைத் தின்பண்டங்கள், குளிர் பானங்கள், வடை பாவ், சமோசா மற்றும் அதிக கொழுப்பு, சர்க்கரை உள்ள உணவுகள் பள்ளி வளாகத்திற்குள் அல்லது 50 மீட்டர் சுற்றளவுக்கு விற்பனை செய்யப்பட கூடாது. அரசு, தனியார், சிபிஎஸ்இ, மெட்ரிகுலேஷன் என அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் இந்த உத்தரவு பொருந்தும். இதன் மூலம் சுமார் 1.08 லட்சம் பள்ளிகளும், இரண்டு கோடி மாணவர்களும் பயனடைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பள்ளி மற்றும் விடுதி , சத்துணவுக் கூடங்கள் அனைத்தும் FSSAI உரிமம் பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், உணவு பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பலகைகளை வைக்க வேண்டும் என்றும், சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மையை முறையாக பேண வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
விதிகளை மீறும் பள்ளிகளுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கை விடுக்கப்படுவதுடன், உரிமம் ரத்து செய்வது போன்ற சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. உடல் பருமன் மற்றும் நீரிழிவு நோய் போன்ற வாழ்க்கை முறை சார்ந்த நோய்களிலிருந்து குழந்தைகளை காக்கும் பொருட்டு மகாராஷ்டிர அரசு எடுத்துள்ள இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நடவடிக்கைக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகின்றன.
Edited by Siva