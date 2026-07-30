  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Maharashtra FDA Bans Junk Food and Carbonated Drinks in and Around Schools
Written By Webdunia
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (08:48 IST)

வடை, சமோசா, பெப்சி, கோலா எல்லாம் பள்ளி அருகே விற்பனை செய்ய கூடாது.. போட்டாரு பாரு அதிரடி சட்டம்...

Maharashtra FDA Ban Junk Food Near Schools
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (08:48 IST)
google-news
மகாராஷ்டிராவில் பள்ளிகள் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் துரித உணவுகள் மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற தின்பண்டங்களை விற்பனை செய்யவும், விளம்பரம் செய்யவும் மாநில உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்துறை  அதிரடியாகத் தடை விதித்துள்ளது. குழந்தைகள் மத்தியில் ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கத்தை வளர்க்கும் நோக்கில் இந்த சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
 
இதன் கீழ் சில்லறைத் தின்பண்டங்கள், குளிர் பானங்கள், வடை பாவ், சமோசா மற்றும் அதிக கொழுப்பு, சர்க்கரை உள்ள உணவுகள் பள்ளி வளாகத்திற்குள் அல்லது 50 மீட்டர் சுற்றளவுக்கு விற்பனை செய்யப்பட கூடாது. அரசு, தனியார், சிபிஎஸ்இ, மெட்ரிகுலேஷன் என அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் இந்த உத்தரவு பொருந்தும். இதன் மூலம் சுமார் 1.08 லட்சம் பள்ளிகளும், இரண்டு கோடி மாணவர்களும் பயனடைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
பள்ளி மற்றும் விடுதி , சத்துணவுக் கூடங்கள் அனைத்தும் FSSAI உரிமம் பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், உணவு பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பலகைகளை வைக்க வேண்டும் என்றும், சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மையை முறையாக பேண வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 
 
விதிகளை மீறும் பள்ளிகளுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கை விடுக்கப்படுவதுடன், உரிமம் ரத்து செய்வது போன்ற சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. உடல் பருமன் மற்றும் நீரிழிவு நோய் போன்ற வாழ்க்கை முறை சார்ந்த நோய்களிலிருந்து குழந்தைகளை காக்கும் பொருட்டு மகாராஷ்டிர அரசு எடுத்துள்ள இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நடவடிக்கைக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகின்றன.
 
Edited by Siva
அடுத்த கட்டுரையில்
டாஸ்மாக்கில் இனிமே ரூ.10 எக்ஸ்ட்ரா வாங்கமாட்டோம்!.. சங்க மாநில தலைவர் பேட்டி...

டாஸ்மாக்கில் இனிமே ரூ.10 எக்ஸ்ட்ரா வாங்கமாட்டோம்!.. சங்க மாநில தலைவர் பேட்டி...

டாஸ்மாக்கில் இனிமே ரூ.10 எக்ஸ்ட்ரா வாங்கமாட்டோம்!.. சங்க மாநில தலைவர் பேட்டி...தமிழக அரசு சார்பில் நடத்தப்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் மதுபான விற்பனை கடைகளில் பாட்டிலுக்கு ரூ.10 ரூபாய் கூடுதலாக வாங்குவது என்பது பல வருடங்களாக நடந்து வருகிறது. கடந்த 5 வருட திமுக ஆட்சியிலும் இதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

டாஸ்மாக் முறைகேடு!.. செந்தில் பாலாஜி மீது வழக்குப்பதிவு!..

டாஸ்மாக் முறைகேடு!.. செந்தில் பாலாஜி மீது வழக்குப்பதிவு!..தற்போது தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் கடந்த திமுக ஆட்சியில் நடந்த பல முறைகேடுகள் தொடர்பாக ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு அது தொடர்பான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

எதிர்காலத்தில் திமுகவை வழிநடத்த தகுதியானவர் யார்? கனிமொழியா? உதயநிதியா? சர்வே முடிவு

எதிர்காலத்தில் திமுகவை வழிநடத்த தகுதியானவர் யார்? கனிமொழியா? உதயநிதியா? சர்வே முடிவுதிமுகவின் எதிர்கால தலைமை யார் என்ற கேள்வி தமிழ்நாட்டு அரசியல் களத்தில் எப்போதுமே ஒரு ஹாட் டாபிக்காக வலம் வந்துகொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில், பிரபல முன்னணி ஊடகம் ஒன்று நடத்திய சமீபத்திய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளன. இந்த கருத்துக்கணிப்பில் பொதுமக்களும் தொண்டர்களும் தங்களது தெளிவான விருப்பங்களை பதிவு செய்துள்ளனர்.

7000 கல்லூரி மாணவர்களுக்கு எச்.ஐ.வி தொற்று.. அனைத்து கல்லூரிகளிலும் பரிசோதனை செய்ய முடிவு...

7000 கல்லூரி மாணவர்களுக்கு எச்.ஐ.வி தொற்று.. அனைத்து கல்லூரிகளிலும் பரிசோதனை செய்ய முடிவு...கர்நாடகாவில் இளைய தலைமுறையினர் மத்தியில் எச்.ஐ.வி தொற்று வேகமாக பரவி வருவது ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தையும் அதிர வைத்துள்ளது. குறிப்பாக, 19 முதல் 20 வயதுக்குட்பட்ட 7000க்கும் அதிகமான கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜய்க்கு ஹெலிகாப்டர் ரெடியா இருக்கு!.. வந்து பார்க்கட்டும் - டி.கே.சிவக்குமார்!...

விஜய்க்கு ஹெலிகாப்டர் ரெடியா இருக்கு!.. வந்து பார்க்கட்டும் - டி.கே.சிவக்குமார்!...ஒவ்வொரு வருடமும் தமிழகத்துக்கு திறந்து விட வேண்டிய தண்ணீரை திறந்து விட கர்நாடகா அரசு மறுப்பதும், தமிழக அரசு சட்டப் போராட்டம் நடத்தி அதை பெறுவதும் வாடிக்கையான ஒன்றாக மாறிவிட்டது.