பிஎம்டபிள்யூ கார் தீப்பற்றி எரிந்த வழக்கு: 14 ஆண்டுகளுக்கு பின் அதிரடி தீர்ப்பு..
மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த ரவிகாந்த் எஸ் படேல் என்பவரின் பிஎம்டபிள்யூ கார், கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு பஞ்சரானதால், அவர் அதை சாலையோர உணவகம் அருகில் பாதுகாப்பாக பூட்டி நிறுத்திவிட்டு சென்றார். மறுநாள் காலையில் வந்து பார்த்தபோது கார் முற்றிலும் தீப்பிடித்து எரிந்து சாம்பலாகியிருந்தது. காரை கவனிக்காமல் விட்டு சென்றதால் காப்பீட்டு விதிமுறைகள் மீறப்பட்டதாக கூறி 'யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ்' நிறுவனம் அவரது இழப்பீட்டு கோரிக்கையை நிராகரித்தது.
இந்த 14 கால சட்டப் போராட்டத்திற்கு பிறகு, மகாராஷ்டிர மாநில நுகர்வோர் ஆணையம் உரிமையாளருக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பளித்துள்ளது. காரை பாதுகாப்பாக பூட்டி நிறுத்தியதில் உரிமையாளர் தரப்பில் தவறு ஏதுமில்லை என்றும், காரை பாதுகாக்க தன் சொந்த பாதுகாப்பை அவர் தியாகம் செய்ய வேண்டியதில்லை என்றும் ஆணையம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
இதனையடுத்து, காரின் இன்ஷூரன்ஸ் மதிப்பாவன ரூ.70 லட்சத்தை 7 சதவீத வட்டியுடன் வழங்க காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், மன உளைச்சலுக்காக ரூ. 50,000 மற்றும் வழக்கிற்கான செலவுத் தொகையாக ரூ. 25,000 வழங்கிடவும் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கு பாடம் புகட்டும் வகையில் இந்த தீர்ப்பு அமைந்துள்ளது.