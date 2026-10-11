காக்ரோச் ஜனதா கட்சி தலைவர்களை விடுதலை செய்யுங்கள்: நீதிமன்றம் உத்தரவு...
வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடு தொடர்பாக தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக கோரி, டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்த முயன்ற 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' நிறுவனர் அபிஜித் திப்கே மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் சௌரவ் தாஸ், அசுதோஷ் ரான்கா ஆகியோர் டெல்லி காவல்துறையினரால் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது நீதிபதி நீதிமன்றத்தால் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மும்பையிலிருந்து விமானம் மூலம் டெல்லி வந்திறங்கிய உடனடியாக இவர்கள் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர். மேலும், பிஎன்எஸ்எஸ் சட்டபிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, டெல்லி கன்டோன்மென்ட் காவல் நிலையத்தில் உள்ள நிர்வாக நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்த முயன்ற முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், மமதா பானர்ஜி, பினராயி விஜயன் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் உட்பட 7,000-க்கும் மேற்பட்ட போராட்டக்காரர்களை டெல்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.
அசம்பாவிதங்களை தடுக்க 30,000-க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவ படையினர் டெல்லியில் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இருப்பினும், இன்றும் போராட்டம் தொடரும் என சிஜேபி அறிவித்துள்ளது.