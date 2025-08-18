திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025 (10:47 IST)

விடுமுறை எடுத்த தூய்மை பணியாளர்கள் அமைச்சரே வீதியை சுத்தம் செய்த ஆச்சரியம்..

மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தோரில் கோகா நவமி பண்டிகையை முன்னிட்டு, மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்கள் விடுமுறையில் இருந்ததால், அம்மாநில அமைச்சர் கைலாஷ் விஜயவர்கியா மேயர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து வீதிகளை சுத்தம் செய்தார். இதுகுறித்த புகைப்படங்கள் மற்றும் காணொளிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
 
கோகா நவமி என்பது வட இந்தியாவில் கொண்டாடப்படும் ஒரு முக்கியமான பண்டிகை. இந்த பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்காக, இந்தோரில் உள்ள வால்மீகி சமூகத்தை சேர்ந்த மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்கள் நேற்று விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டனர். இதனால், நகரின் சில பகுதிகளில் குப்பைகள் தேங்கின.
 
இந்நிலையில், மாநில அமைச்சர் கைலாஷ் விஜயவர்கியா, நகரின் தூய்மையை காக்கும் விதமாக, மேயர் மற்றும் சில மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் இணைந்து, அவரே நேரடியாக சாலையைச் சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டார். அவர் சாலையை துடைப்பத்தால் சுத்தம் செய்யும் காட்சிகள் பலரையும் கவர்ந்துள்ளன. இந்தச் செயல் பொதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
 
இந்த நிகழ்வு, அரசு தலைவர்கள் பொதுப் பணிகளில் நேரடியாக ஈடுபடுவதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துவதாக அமைந்தது. இது, தங்கள் பணியாளர்களுக்கு விடுமுறை அளித்துவிட்டு, பொது இடங்களைத் தூய்மையாக வைத்திருப்பதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

