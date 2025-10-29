புதன், 29 அக்டோபர் 2025
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (12:04 IST)

ரீல்ஸ் மோகத்தால் ஏற்பட்ட விபரீதம்.. கடலுக்குள் சென்ற மெர்சிடிஸ் கார்..!

சமூக ஊடகங்களில் அதிக லைக்குகளை பெறுவதற்காகச் செய்யப்படும் அபாயகரமான சாகசங்கள் குஜராத் மாநிலம் சூரத் நகரில் விபரீதமாக முடிந்துள்ளது.
 
சூரத் டூமாஸ் கடற்கரையில் கார் ஓட்டத் தடை உள்ள நிலையில், 18 வயது இளைஞர் ஒருவர் தனது மெர்சிடிஸ் சி220 சொகுசு காரை எடுத்துச் சென்று, ரீல் வீடியோ எடுப்பதற்காக சாகச டிரைவ் செய்ய முயன்றார்.
 
அப்போது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் எதிர்பாராத விதமாக கடலுக்குள் புகுந்து மணலில் சிக்கியது. பின்னர் கிரேன் வரவழைக்கப்பட்டு கார் மீட்கப்பட்டது.
 
சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ வைரலான நிலையில், தடையை மீறி சாகசம் செய்த ஓட்டுநர் மற்றும் காரின் உரிமையாளர் ஆகிய இருவரையும் டூமாஸ் போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், இந்த சம்பவத்தால் காரின் உரிமையாளர் கோரும் காப்பீட்டு உரிமைகோரல்கள் நிராகரிக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு! யாரை காப்பாற்ற துடிக்கிறீங்க?? - திமுகவுக்கு அன்புமணி கேள்வி!

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு! யாரை காப்பாற்ற துடிக்கிறீங்க?? - திமுகவுக்கு அன்புமணி கேள்வி!பகுஜன் சமாஜ் கட்சியில் மாநில தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சிபிசை விசாரணைக்கு எதிராக தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்துக் கொண்டே இருப்பது குறித்து பாமக செயல் தலைவர் அன்புமணி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நீல நிறமாக மாறிய நாய்கள்! செர்னோபில் அணு உலை அருகே விநோதம்!

நீல நிறமாக மாறிய நாய்கள்! செர்னோபில் அணு உலை அருகே விநோதம்!உக்ரைனில் உள்ள கைவிடப்பட்ட செர்னோபில் அணு உலை அருகே சுற்றித் திரியும் நாய்கள் நீல நிறமாக மாறியுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இளம்பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற பைக் டாக்சி டிரைவர்.. கணவரின் தந்திரமான சம்பவம்..!

இளம்பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற பைக் டாக்சி டிரைவர்.. கணவரின் தந்திரமான சம்பவம்..!சென்னையில், ரேபிடோ பைக் டாக்சியில் பயணித்த திரிபுராவை சேர்ந்த 21 வயது இளம்பெண் ஒருவரிடம், ஓட்டுநர் சிவக்குமார் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேற்று சரிந்த பங்குச்சந்தை இன்று ஏற்றம்.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!

நேற்று சரிந்த பங்குச்சந்தை இன்று ஏற்றம்.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!இந்திய பங்குச்சந்தை நேற்று வாரத்தின் முதல் நாளிலேயே சரிந்த நிலையில், இன்று இரண்டாவது நாளில் ஏற்றம் கண்டிருப்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தந்தைக்காக பழிவாங்க திட்டமிட்ட கல்லூரி மாணவி.. ஆசிட் வீசியதாக பொய் புகார்.. அதன்பின் நடந்த அதிர்ச்சி..!

தந்தைக்காக பழிவாங்க திட்டமிட்ட கல்லூரி மாணவி.. ஆசிட் வீசியதாக பொய் புகார்.. அதன்பின் நடந்த அதிர்ச்சி..!டெல்லியில் 20 வயது கல்லூரி மாணவி ஒருவர், தனது தந்தையின் தூண்டுதலின் பேரில், உறவினர்களை பழிவாங்குவதற்காக பொய்யான ஆசிட் வீச்சு புகார் அளித்தது காவல்துறையின் விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.

