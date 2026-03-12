வியாழன், 12 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 12 மார்ச் 2026 (10:24 IST)

ஈரான் போரால் மொபைல் சேவை பாதிக்குமா? எப்படி? பகீர் தகவல்..!

ஈரான் போரால் மொபைல் சேவை பாதிக்குமா? எப்படி? பகீர் தகவல்..!
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலும், ஈரானும் போரில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் எல்பிஜி கேஸ் தட்டுப்பாடு, தற்போது தகவல் தொடர்புத் துறையிலும் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
எரிவாயு தட்டுப்பாடு நீடித்தால் மொபைல் நெட்வொர்க் மற்றும் இணைய சேவைகள் முடங்கக்கூடும் எனத் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன. பல பகுதிகளில் செல்போன் கோபுரங்கள் மற்றும் டேட்டா மையங்களுக்கு தடையற்ற மின்சாரம் வழங்க எல்பிஜி மூலம் இயங்கும் ஜெனரேட்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
 
மின்சாரத்தடை ஏற்படும் காலங்களில் இந்த ஜெனரேட்டர்களே நெட்வொர்க் சீராக இருக்க உதவுகின்றன. தற்போது நிலவும் எரிவாயு தட்டுப்பாட்டினால், இந்த ஜெனரேட்டர்களை இயக்க முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதனால் செல்போன் சிக்னல்கள் துண்டிக்கப்படவும், இணைய வேகம் குறையவும் அதிக வாய்ப்புள்ளதாக அஞ்சப்படுகிறது. 
 
ஏற்கனவே சமையல் எரிவாயு கிடைக்காமல் மக்கள் அவதியுற்று வரும் நிலையில், டிஜிட்டல் சேவைகளும் பாதிக்கப்பட்டால் அது பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை மேலும் முடக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

17 வயது பள்ளி மாணவி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை.. தூத்துகுடி அருகே பரபரப்பு.. கனிமொழி சொன்னது என்ன?

17 வயது பள்ளி மாணவி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை.. தூத்துகுடி அருகே பரபரப்பு.. கனிமொழி சொன்னது என்ன?தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே காணாமல் போன 17 வயது பள்ளி மாணவி, பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியுள்ளது.

கும்பமேளா வைரல் பெண் மோனாலிசாவை ஞாபகம் இருக்கிறதா? தந்தையின் எதிர்ப்பை மீறி முஸ்லீம் இளைஞருடன் திருமணம்..!

கும்பமேளா வைரல் பெண் மோனாலிசாவை ஞாபகம் இருக்கிறதா? தந்தையின் எதிர்ப்பை மீறி முஸ்லீம் இளைஞருடன் திருமணம்..!பிரயாக்ராஜ் கும்பமேளாவில் ருத்ராட்ச மாலைகளை விற்பனை செய்தபோது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ வைரலானதன் மூலம் "கும்பமேளா பெண்" என்று இந்தியா முழுவதும் பிரபலமான மோனாலிசா போஸ்லே, தனது காதலர் ஃபர்மான் கானை கேரளாவில் திருமணம் செய்துகொண்டார்.

நாளை என் மகளுக்கு திருமணம்.. கையில் அஞ்சு பைசா இல்லை.. கதறி அழுத விவசாயி..!

நாளை என் மகளுக்கு திருமணம்.. கையில் அஞ்சு பைசா இல்லை.. கதறி அழுத விவசாயி..!மத்திய பிரதேச மாநிலம் குணா மாவட்டத்தில் உள்ள நானாகேடி மண்டியில், நாளை தன் மகளுக்கு திருமணம் வைத்துக்கொண்டு, கையில் பணமில்லாமல் கண்ணீருடன் நின்ற ஒரு விவசாயியின் அவலநிலை பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தவெகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை.. எல்லாமே ஊடகங்களின் கற்பனை தான்: ஈபிஎஸ்

தவெகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை.. எல்லாமே ஊடகங்களின் கற்பனை தான்: ஈபிஎஸ்தமிழக அரசியல் களத்தில் தமிழக வெற்றி கழகம் மற்றும் அதிமுக இடையே கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக பரவி வரும் செய்திகளுக்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடியாக முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

90 சீட்.. முதலமைச்சர் வேட்பாளர்!.. என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு டிமாண்ட் வைக்கும் தவெக!..

90 சீட்.. முதலமைச்சர் வேட்பாளர்!.. என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு டிமாண்ட் வைக்கும் தவெக!..பெரும் ரசிகர் பட்டாளத்தை கொண்டிருக்கும் நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கியதும் திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்ய தொடங்கினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com