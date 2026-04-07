செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026 (10:30 IST)

5 கிலோ எடையுள்ள இலவச சிலிண்டர்.. மத்திய அரசு அறிவிப்பு.. பேச்சுலர்கள் நிம்மதி..!

மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம், புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு 5 கிலோ எடையுள்ள இலவச வர்த்தக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் ஒதுக்கீட்டை அனைத்து மாநிலங்களிலும் இரண்டு மடங்காக உயர்த்தியுள்ளது. 
 
மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் போர் பதற்றத்தால் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம் என்ற அச்சம் நிலவும் சூழலில், தடையற்ற விநியோகத்தை உறுதி செய்ய இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த 5 கிலோ சிலிண்டர்கள் சந்தை விலையில் கிடைக்கும். இதற்கு வீட்டு முகவரி சான்று தேவையில்லை; ஏதேனும் ஒரு செல்லுபடியாகும் அடையாள அட்டையை காண்பித்து சிலிண்டர் விநியோகஸ்தர்களிடம் நேரடியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். 
 
பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களான IOCL, BPCL மற்றும் HPCL ஆகியவை எரிவாயு விநியோகம் சீராக இருப்பதை உறுதி செய்துள்ளன. அதேசமயம், கள்ளச்சந்தையில் சிலிண்டர்களை விற்பனை செய்பவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 
 
இதுவரை 50,000-க்கும் மேற்பட்ட சிலிண்டர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகளுக்கான விநியோகத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வணிக ரீதியிலான விநியோகம் 70 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

மகா கும்பமேளாவில் பிரபலமான ஐஐடி பாபா.. ஆன்மீகம் - தியானம் பல்கலைகழகம் ஆரம்பிக்க இருப்பதாக அறிவிப்பு..!

மகா கும்பமேளாவில் பிரபலமான ஐஐடி பாபா.. ஆன்மீகம் - தியானம் பல்கலைகழகம் ஆரம்பிக்க இருப்பதாக அறிவிப்பு..!பிரயாக்ராஜ் மகா கும்பமேளாவில் "ஐஐடி பாபா" என்று பிரபலமடைந்த அபய், தனது திருமணத்திற்கு பிறகு மனைவி பிரீத்திகாவுடன் தனது சொந்த ஊரான ஹரியானாவின் ஜஜ்ஜருக்கு வருகை தந்துள்ளார்.

இலவசமாக ஏஐ படிப்புகளை வழங்கும் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம்.. எப்படி விண்ண்ப்பம் செய்வது?

இலவசமாக ஏஐ படிப்புகளை வழங்கும் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம்.. எப்படி விண்ண்ப்பம் செய்வது?உலகின் தலைசிறந்த கல்வி நிறுவனமான ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம், செயற்கை நுண்ணறிவு , இணைய மேம்பாடு மற்றும் புரோகிராமிங் உள்ளிட்ட துறைகளில் 6 புதிய இலவச ஆன்லைன் படிப்புகளை அறிவித்துள்ளது. இந்த படிப்புகள் தொடக்க நிலை மாணவர்கள் முதல் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்கள் வரை அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக அமையும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

பெங்களூரு சாம்பார் > சென்னை சாம்பார்.. Zomatoவின் கிண்டல் பதிவு.. செயலியை டெலிட் செய்யும் சென்னைவாசிகள்..!

பெங்களூரு சாம்பார் > சென்னை சாம்பார்.. Zomatoவின் கிண்டல் பதிவு.. செயலியை டெலிட் செய்யும் சென்னைவாசிகள்..!ஐபிஎல் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தோற்கடித்த நிலையில், இந்த வெற்றி கொண்டாட்டம் தற்போது சாம்பார் போராக மாறியுள்ளது.

ஒரே இரவில் ஈரானை அழிக்க முடியும், அது நாளையாக கூட இருக்கலாம்: ட்ரம்ப் விடுத்த எச்சரிக்கை!

ஒரே இரவில் ஈரானை அழிக்க முடியும், அது நாளையாக கூட இருக்கலாம்: ட்ரம்ப் விடுத்த எச்சரிக்கை!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், ஈரான் நாட்டிற்கு எதிராக இதுவரை இல்லாத அளவிலான கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். ஈரானின் உள்கட்டமைப்புகளை தகர்க்கப்போவதாக குறிப்பிட்ட அவர், ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவையும் நிர்ணயித்துள்ளார்.

19 நிபந்தனைகளுடன் பிரச்சாரம் செய்ய விஜய்க்கு அனுமதி!..

19 நிபந்தனைகளுடன் பிரச்சாரம் செய்ய விஜய்க்கு அனுமதி!..தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

