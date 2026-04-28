செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026 (15:01 IST)

மே 1 முதல் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வதில் சில நிபந்தனைகள்.. என்னென்ன?

மத்திய அரசு வரும் மே 1-ஆம் தேதி முதல் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் முன்பதிவு மற்றும் விநியோக விதிகளில் சில முக்கிய மாற்றங்களை கொண்டுவர திட்டமிட்டுள்ளது. 
 
மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் போர் பதற்றங்கள் காரணமாக எரிசக்தி சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களால், கடந்த சில மாதங்களில் சிலிண்டர் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக, மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் வணிக மற்றும் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களின் விலை பலமுறை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
புதிய விதிகளின்படி, சிலிண்டர் முன்பதிவுக்கான கால இடைவெளி நகர்ப்புறங்களில் 21 நாட்களில் இருந்து 25 நாட்களாகவும், ஊர்ப்புறங்களில் 45 நாட்களாகவும் அதிகரிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. விநியோகத்தின் போது வழங்கப்படும் OTP முறையை நிரந்தரமாக்க எண்ணெய் நிறுவனங்கள் முடிவு செய்துள்ளன. 
 
மேலும், பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா பயனாளிகளுக்கு ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரம் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இது மானியங்கள் சரியான பயனாளிகளுக்கு சென்றடைவதை உறுதி செய்யும்.
 
வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் வசதிக்கேற்ப மிஸ்டு கால், வாட்ஸ்அப், எஸ்எம்எஸ் அல்லது மொபைல் செயலிகள் மூலம் சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்யலாம். அதே நேரத்தில், குழாய் மூலம் வழங்கப்படும் இயற்கை எரிவாயு இணைப்பு வசதி உள்ள பகுதிகளில், மக்கள் அந்த முறைக்கு மாற அரசு ஊக்குவித்து வருகிறது. இத்தகைய மாற்றங்கள் எரிசக்தி தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்கவும் விநியோகத்தை சீரமைக்கவும் உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
சிக்கன் குழம்பு கேட்ட கணவன்!.. போட்டுதள்ளிய மனைவி!. தெலுங்கானாவில் அதிர்ச்சி...

சிக்கன் குழம்பு கேட்ட கணவன்!.. போட்டுதள்ளிய மனைவி!. தெலுங்கானாவில் அதிர்ச்சி...கணவன் மனைவி இடையே வரும் ஒரு சாதாரண சண்டை கூட கொலையில் முடிவதற்கு பல உதாரணங்களை சொல்ல முடியும். உலகெங்கும் இது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கிறது.

Money Heist ஸ்டைலில் துப்பாக்கி முனையில் ரூ.52 லட்சம் கொள்ளை!.. குஜராத்தில் பரபரப்பு...

Money Heist ஸ்டைலில் துப்பாக்கி முனையில் ரூ.52 லட்சம் கொள்ளை!.. குஜராத்தில் பரபரப்பு...வங்கிகளில் கொள்ளையடிப்பது என்பது உலகெங்கும் பல இடங்களில் அவ்வப்போது நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது

தேர்தல் ரிசல்ட்டுக்கு முன் 232 வேட்பாளர்களையும் சந்திக்கும் விஜய்!.. பரபர பின்னணி!..

தேர்தல் ரிசல்ட்டுக்கு முன் 232 வேட்பாளர்களையும் சந்திக்கும் விஜய்!.. பரபர பின்னணி!..தமிழக அரசியலைப் பொறுத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளுக்கு இடையேதான் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது.

ராசி இல்லாத குழந்தை!.. நடுரோட்டில் விட்டு சென்ற பெற்றோர்?!.. பகீர் பின்னணி!..

ராசி இல்லாத குழந்தை!.. நடுரோட்டில் விட்டு சென்ற பெற்றோர்?!.. பகீர் பின்னணி!..சமீபத்தில் மத்திய பிரதேசத்தில் இரண்டு வயது குழந்தை ஒன்று தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தனியாக இருந்த சம்பவம் புகைப்படமாகவும், வீடியோக்களாகவும் வெளியாகி நாடெங்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

திருச்செந்தூரை தொடர்ந்து அந்த கோவிலுக்கு போகும் விஜய்!.. ஒரு ஆன்மிக பயணமா இருக்கே!...

திருச்செந்தூரை தொடர்ந்து அந்த கோவிலுக்கு போகும் விஜய்!.. ஒரு ஆன்மிக பயணமா இருக்கே!...நடிகராக இருந்து தற்போது அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர் கூட்டம் இருப்பதால் அதை நம்பியே விஜய் அரசியல் கட்சியும் துவங்கியிருக்கிறார்.

