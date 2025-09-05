நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி, ராஜ் குந்த்ராவுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ்.. என்ன காரணம்?
மகாஷ்டிராவின் மும்பை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார், நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி மற்றும் அவரது கணவர் ராஜ் குந்த்ரா மீது, ரூ.60 கோடி மோசடி செய்ததாக கூறி, லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளனர்.
தீபக் கோத்தாரி என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள், "டிவி பிரைவேட் லிமிடெட்" என்ற நிறுவனத்தின் பெயரில் கடன் பெற்று, அந்த நிதியை வேறொரு நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
லுக் அவுட் நோட்டீஸ் என்பது, ஒரு நபர் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காமல், வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் செல்வதைத் தடுக்க காவல்துறையினரால் எடுக்கப்படும் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கை ஆகும். இந்த நோட்டீஸ் விமான நிலையங்கள் மற்றும் துறைமுகங்களில் உள்ள குடிவரவுத் துறை அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட நபர் நாட்டை விட்டு வெளியேறாமல் கண்காணிக்கப்படுவார்.
இந்த வழக்கு, நிதி மோசடிகள் மற்றும் பிரபலங்களின் பெயரில் நடக்கும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்துள்ளது.
