புதன், 26 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 26 நவம்பர் 2025 (12:14 IST)

சட்டீஸ்கரில் மர்மமான தம்பதி மரணம்: லிப்ஸ்டிக் எழுதிய குறிப்புகள் மூலம் விசாரணை..!

சட்டீஸ்கரில் மர்மமான தம்பதி மரணம்: லிப்ஸ்டிக் எழுதிய குறிப்புகள் மூலம் விசாரணை..!
சட்டீஸ்கர் மாநிலம் பிலாஸ்பூரில்  படுக்கையில் இறந்த நிலையில் ஒரு பெண்ணும், அவரது கணவர் தூக்கில் தொங்கிய நிலையிலும் மீட்கப்பட்டனர்.
 
சம்பவ இடத்தில் உள்ள சுவர்களில், ராஜ் தாம்பே, லிப்ஸ்டிக்கால் பல செய்திகளை எழுதியுள்ளார். அதில், ராஜேஷ் விஸ்வாஸ் என்ற நபர் காரணமாகவே தாங்கள் இறக்கிறோம் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. மனைவியின் தொலைபேசி அழைப்புகள் மற்றும் கணவரின் சந்தேகத்தால் அடிக்கடி சண்டை ஏற்பட்டதாகவும் அந்தக் குறிப்புகள் தெரிவித்தன.
 
நேஹாவின் கழுத்தில் கீறல் காயங்கள் இருப்பதை கண்ட தடயவியல் நிபுணர்கள், இது கொலைக்கு முன் ஏற்பட்ட காயமாக இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கின்றனர். மேலும், அறையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட மரண சாசனமும் சுவரில் எழுதப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை உறுதிப்படுத்துவதாக உள்ளது.
 
போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, எல்லா கோணங்களிலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தடயவியல் அறிக்கை வெளியான பின்னரே உண்மை காரணம் தெரியவரும் என்று நகர காவல் கண்காணிப்பாளர் நிமிதேஷ் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
 
 
Edited by Siva

புதுச்சேரியில் முதல் சாலைவலம்! தவெக தலைவர் விஜய்யின் அடுத்த மக்கள் சந்திப்பு..!

புதுச்சேரியில் முதல் சாலைவலம்! தவெக தலைவர் விஜய்யின் அடுத்த மக்கள் சந்திப்பு..!'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சியின் தலைவர் நடிகர் விஜய், முதல் முறையாக புதுச்சேரியில் சாலைவலம் மற்றும் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி மேற்கொள்ள உள்ளார். இந்த நிகழ்வு டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று கட்சி சார்பில் புதுச்சேரி காவல்துறை இயக்குநரிடம் அனுமதி கோரி மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய் தலைமையில் மெகா கூட்டணி!.. தவெக போறதே இதுக்குதான்!.. செங்கோட்டையன் போடும் ஸ்கெட்ச்!...

விஜய் தலைமையில் மெகா கூட்டணி!.. தவெக போறதே இதுக்குதான்!.. செங்கோட்டையன் போடும் ஸ்கெட்ச்!...விஜய் தலைமையில் மெகா கூட்டணி!.. தவெக போறதே இதுக்குதான்!.. செங்கோட்டையன் போடும் ஸ்கெட்ச்!...

சேலம் இல்லனா பாண்டிச்சேரி!.. விஜய் போட்ட பக்கா ஸ்கெட்ச்!.. செம ரோட் ஷோ இருக்காம்!..

சேலம் இல்லனா பாண்டிச்சேரி!.. விஜய் போட்ட பக்கா ஸ்கெட்ச்!.. செம ரோட் ஷோ இருக்காம்!..சேலம் இல்லனா பாண்டிச்சேரி!.. விஜய் போட்ட பக்கா ஸ்கெட்ச்!.. செம ரோட் ஷோ இருக்காம்!..

போலி ஆவணங்கள் மூலம் எச்-1பி விசா? சென்னை அமெரிக்க தூதரகத்தில் பணியாற்றிய அதிகாரி தகவல்..!

போலி ஆவணங்கள் மூலம் எச்-1பி விசா? சென்னை அமெரிக்க தூதரகத்தில் பணியாற்றிய அதிகாரி தகவல்..!அமெரிக்காவின் முன்னாள் பிரதிநிதியும் பொருளாதார நிபுணருமான டாக்டர் டேவ் பிராட், எச்-1பி விசா திட்டத்தில் "தொழில்துறை அளவிலான மோசடி" நடப்பதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

சென்யார்' புயல் உருவானது: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்.. தமிழகத்திற்கு பாதிப்பா?

சென்யார்' புயல் உருவானது: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்.. தமிழகத்திற்கு பாதிப்பா?மலாக்கா ஜலசந்தி பகுதிகளில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தற்போது 'சென்யார்' புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com