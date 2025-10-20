திங்கள், 20 அக்டோபர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 20 அக்டோபர் 2025 (07:37 IST)

சுயசார்புடன் தீபாவளியை பெருமிதமாக கொண்டாடுவோம்! - நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் தீபாவளி வாழ்த்து!

சுயசார்புடன் தீபாவளியை பெருமிதமாக கொண்டாடுவோம்! - நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் தீபாவளி வாழ்த்து!

இன்று நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படும் நிலையில் பிரதமர் மோடி நாட்டு மக்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

 

முன்னதாக எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்த பிரதமர் மோடி “140 கோடி இந்தியர்களின் கடின உழைப்பு, படைப்பாற்றல் மற்றும் புதுமைகளைக் கொண்டாடுவதன் மூலம் இந்தப் பண்டிகைக் காலத்தைக் கொண்டாடுவோம்.

 

இந்தியப் பொருட்களை வாங்கி, 'கர்வ் சே கஹோ யே சுதேசி ஹை!' என்று சொல்வோம்!

 

நீங்கள் வாங்கியதை சமூக ஊடகங்களிலும் பகிருங்கள். இதன் மூலம் மற்றவர்களும் இதைச் செய்ய ஊக்கமளிப்பீர்கள்” என தெரிவித்திருந்தார்.

 

இன்று தீபாவளி நாளில் வாழ்த்து தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ள அவர் “தீபாவளி திருநாளில் வாழ்த்துக்கள். இந்த தீபத் திருநாள் நம் வாழ்வில் நல்லிணக்கம், மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றை ஒளிரச் செய்யட்டும். நம்மைச் சுற்றி நேர்மறை உணர்வு நிலவட்டும்” என தெரிவித்துள்ளார்.

 

ஆண்டுதோறும் தீபாவளியை ராணுவ வீரர்களோடு கொண்டாடும் பிரதமர் மோடி, இந்த ஆண்டும் அவ்வாறே கொண்டாட உள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

தமிழ்நாட்டில் மேக வெடிப்பா? ஆய்வு மையத்தின் தென்மண்டலத் தலைவர் அமுதா விளக்கம்..!

தமிழ்நாட்டில் மேக வெடிப்பா? ஆய்வு மையத்தின் தென்மண்டலத் தலைவர் அமுதா விளக்கம்..!தமிழ்நாட்டில் சமீபத்தில் மேகவெடிப்பு ஏற்பட்டதாக எழுந்த சந்தேகங்கள் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தென்மண்டலத் தலைவர் அமுதா விளக்கமளித்துள்ளார்.

உலகின் மிகப்பெரிய லூவ்ரே அருங்காட்சியகத்தில் பயங்கர கொள்ளை: மன்னர் நெப்போலியன் நகைகள் திருட்டு!

உலகின் மிகப்பெரிய லூவ்ரே அருங்காட்சியகத்தில் பயங்கர கொள்ளை: மன்னர் நெப்போலியன் நகைகள் திருட்டு!பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரீஸில் உள்ள உலகின் புகழ்பெற்ற லூவ்ரே அருங்காட்சியகத்தில் இன்று பயங்கர கொள்ளை சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க மன்னர் நெப்போலியன் பயன்படுத்திய 9 நகைகள் திருடி செல்லப்பட்டுள்ளன.

சென்னை, மதுரை உட்பட 29 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு! வானிலை எச்சரிக்கை..!

சென்னை, மதுரை உட்பட 29 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு! வானிலை எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் அடுத்த சில மணி நேரங்களுக்கு மழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

நட்சத்திர விடுதியில் 19 வயது இளைஞன் வைத்த மதுவிருந்து.. தொழிலதிபர் அப்பாவை கைது செய்த போலீசார்.

நட்சத்திர விடுதியில் 19 வயது இளைஞன் வைத்த மதுவிருந்து.. தொழிலதிபர் அப்பாவை கைது செய்த போலீசார்.குஜராத் மாநிலம் சூரத் நகரில், மதுவிலக்கு அமலில் உள்ள நிலையில், ஒரு நட்சத்திர விடுதியில் தொழிலதிபர் சமீர் ஷாவின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தின்போது மது விருந்து நடப்பதாக புகார் எழுந்தது.

டிரம்ப் எங்களுக்கு அதிபராக வேண்டும்.. வீதியில் இறங்கிய போராடும் அமெரிக்க மக்கள்..!

டிரம்ப் எங்களுக்கு அதிபராக வேண்டும்.. வீதியில் இறங்கிய போராடும் அமெரிக்க மக்கள்..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பதவியேற்ற பிறகு அவர் எடுத்து வரும் அதிரடி கொள்கைகளை எதிர்த்து, அமெரிக்காவின் பல்வேறு நகரங்களில் மக்கள் போராடி வருகின்றனர்.

