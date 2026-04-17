எனது கட்சியின் தலைவரும் இல்லை, துணை தலைவரும் இல்லை... மாநிலங்களவையில் புலம்பிய ஆம் ஆத்மி எம்பி..!
நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் முன்னணி தலைவர் ராகவ் சதா, தனது சொந்த கட்சியின் தலைமைக்கு எதிராக தொடுத்த நேரடி தாக்குதல் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அண்மையில் கட்சியின் துணை தலைவர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட ராகவ் சதா, இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தொடரில் பேசுகையில் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படையாக பதிவு செய்தார்.
மாநிலங்களவையில் எனது கட்சியின் தலைவரும் இல்லை, புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட துணை தலைவரும் இல்லை. ஆனால், பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட நான் இங்கே இருக்கிறேன்," என்று அவர் கிண்டலாக குறிப்பிட்டார். கட்சியின் மூத்த தலைவர் சஞ்சய் சிங் மற்றும் புதிய துணை தலைவர் அசோக் குமார் மிட்டல் ஆகியோரின் வருகையின்மையை குறிப்பிட்டே அவர் இவ்வாறு பேசினார்.
டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் மௌனம் காத்தது மற்றும் மத்திய அரசை தீவிரமாக விமர்சிக்காதது போன்ற காரணங்களால் ராகவ் சதாவுக்கும் கட்சி தலைமைக்கும் இடையே மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. கட்சித் தலைமைக்கும் இளம் எம்பி-க்கும் இடையிலான இந்த விரிசல் தற்போது நாடாளுமன்ற மேடையிலேயே வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
