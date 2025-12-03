புதன், 3 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 3 டிசம்பர் 2025 (13:15 IST)

பாகிஸ்தானின் ஐ.எஸ்.ஐ.க்கு உளவு பார்த்த வழக்கறிஞர்: 41 லட்சம் ரூபாய் கைமாறியது அம்பலம்!

பாகிஸ்தானின் உளவு நிறுவனமான ஐ.எஸ்.ஐ.க்குத் தகவல் அளித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட குருகிராம் வழக்கறிஞர் ரிஸ்வான் குறித்த அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அவரது நண்பர் முஷாரஃப் அளித்த வாக்குமூலத்தின்படி, ரிஸ்வான் பணம் சேகரிப்பதற்காக ஏழு முறை அமிர்தசரஸுக்கு பயணம் செய்துள்ளார்.
 
ரிஸ்வான் இரண்டு வங்கி கணக்குகளை பயன்படுத்தியுள்ளார். அதில் ஒரு வங்கிக்கணக்கு வரம்பை மீறியதால் மூடப்பட்டது. இது, பாகிஸ்தான் தரப்பிலிருந்து கோடிக்கணக்கான ஹவாலா நிதி வைப்பு வைக்கப்பட்டு, பஞ்சாபில் பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதை காட்டுவதாக அதிகாரிகள் சந்தேகம் தெரிவிக்கின்றனர். ரிஸ்வான் இதுவரை 41 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கத்தை அஜய் அரோரா என்ற நபரிடம் ஒப்படைத்ததை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
 
இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மேலும் மூன்று பேரை நூஹ் சிறப்பு விசாரணைக் குழு அமிர்தசரஸில் கைது செய்துள்ளது. இவர்களும் ஹவாலா வழியே பணம் பரிமாற்றம் செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. ரிஸ்வானின் லேப்டாப் மற்றும் தொலைபேசியில் சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
 
Edited by Mahendran

பிரதமர் மோடி டீ விற்பது போன்ற AI கேலி வீடியோ.. காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பாஜக கடும் கண்டனம்!பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிவப்பு கம்பள நிகழ்வில் தேநீர் விநியோகிப்பது போன்ற AI-உருவாக்கிய வீடியோவை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகினி நாயக் பகிர்ந்துள்ளதால் பெரும் சர்ச்சை வெடித்துள்ளது. இந்தப் பதிவை "இதை இப்போது யார் செய்தது?" என்ற தலைப்புடன் ராகினி நாயக் வெளியிட்டார்.

கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம்: ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி குழு நேரில் ஆய்வு!கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த செப்டம்பர் 27 அன்று தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் பிரசார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் பலியாகினர். இந்த சம்பவத்தை சி.பி.ஐ. விசாரணைக்கு மாற்றிய உச்ச நீதிமன்றம், ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோக்கி தலைமையில், ஐ.பி.எஸ். அதிகாரிகளான சோனல் மிஸ்ரா மற்றும் சுமித் சரண் ஆகியோரின் மேற்பார்வையில் ஒரு குழுவை அமைத்தது.

நிதி ஒதுக்கீடு செய்தும் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முடிக்கப்படவில்லை: தவெக தலைவர் விஜய்..நான்கரை ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முடிக்கப்படவில்லை என்று தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு செய்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியதாவது:

நடிகர் மன்சூர் அலிகான் திடீரென காலவரையறையற்ற உண்ணாவிரதம்.. என்ன காரணம்?நடிகரும் இந்திய ஜனநாயக புலிகள் கட்சி தலைவருமான மன்சூர் அலிகான், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்த பணிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னையில் காலவரையறையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளார்.

ஐரோப்பிய நாடுகளுடன் போர்!.. ரஷ்ய அதிபர் புதின் கடும் எச்சரிக்கை!...ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைன் நாட்டிற்கும் இடையே கடந்த சில வருடங்களாகவே கடுமையான போர் நடந்து வருகிறது.

