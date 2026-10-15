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  4. Law Student Completes 19 Blinkit Orders in 6.5 Hours, Shares First-Day Earnings
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 15 October 2026 (10:22 IST)

பிளிங்கிட்டில் வேலை செய்யும் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்.. முதல் நாள் வருமானம் எவ்வளவு தெரியுமா?

பிளிங்கிட்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (10:22 IST)
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சட்டப்படிப்பு  படித்து வரும் மாணவர் ஒருவர், தனது செலவுகளை சமாளிப்பதற்காக பிளிங்கிட்  நிறுவனத்தில் பகுதிநேர டெலிவரி ஊழியராக பணியில் சேர்ந்துள்ளார். தனது முதல் நாள் அனுபவத்தை அவர் எக்ஸ்  தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அதன் படி, அவர் சுமார் 6.5 மணி நேரத்தில் 19 ஆர்டர்களை வெற்றிகரமாக விநியோகம் செய்துள்ளார்.
 
இந்த வேலைக்காக அவர் சுமார் 51 கி.மீ தூரம் பயணம் செய்துள்ளார். இதற்காக அவருக்கு அடிப்படை ஊதியம், ஊக்கத்தொகை  மற்றும் இலக்கை அடைந்ததற்கான போனஸ் என மொத்தம் 608 ரூபாய் சம்பளமாக கிடைத்துள்ளது. 
 
தான் ஏத்தர்  எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வைத்துள்ளதாகவும், வீட்டில் சார்ஜ் செய்வதால் பெட்ரோல் அல்லது சார்ஜிங் செலவு பூஜ்ஜியம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மாணவர்களுக்கு இதுபோன்ற பகுதிநேர வேலைகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருப்பதாக அவர் பாராட்டியுள்ளார். இந்தப் பதிவு தற்போது இணையத்தில் பரவலாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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