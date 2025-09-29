திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025 (14:08 IST)

ஆசிய கோப்பையை வென்ற இந்திய கிரிக்கெட் அணி: பஹல்காம் தாக்குதலில் உயிரிழந்த வீரரின் தந்தை வாழ்த்து..!

ஆசிய கோப்பையை வென்ற இந்திய கிரிக்கெட் அணி: பஹல்காம் தாக்குதலில் உயிரிழந்த வீரரின் தந்தை வாழ்த்து..!
ஆசிய கோப்பை வென்ற இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு பஹல்காம் தாக்குதலில் உயிரிழந்த வீரர் வினய் நார்வாலின் தந்தை ராஜேஷ் நார்வால் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.  இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் அணி வீரர்கள் தங்கள் வெற்றி பரிசை ராணுவ வீரர்களுக்கும் தாக்குதல் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் அர்ப்பணித்ததற்கு பாராட்டு தெரிவித்தார்.
 
இந்த தொடர் முழுவதும் பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்காமல் இருந்தது, மற்றும் பாகிஸ்தான் அதிகாரிகளிடமிருந்து கோப்பையை ஏற்க மறுத்தது போன்ற இந்திய வீரர்களின் தேசபக்தி நடவடிக்கைகளை பாராட்டினார். இந்த செயல்களை சில அரசியல்வாதிகள் "நாடகம்" என்று விமர்சித்தது குறித்து, தேசபக்தி அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது என்று ராஜேஷ் நார்வால் பதிலளித்தார். மேலும், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் "ஆபரேஷன் சிந்துர்" குறித்த கருத்துக்களுக்கும் அவர் தனது ஆதரவை வெளிப்படுத்தினார்.
 
இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தங்கள் வெற்றியின் மூலம் தேசபக்தியை வெளிப்படுத்திய விதம், வீரர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதலை அளித்துள்ளதாக ராஜேஷ் நார்வால் குறிப்பிட்டார். இந்த செயல், வீரர்கள் தங்கள் கடமையை செய்வதற்கு அப்பால், தேசத்தின் உணர்வுகளை பிரதிபலிப்பதாக அவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva
 

வாட்ஸ்அப்பிற்கு போட்டி போடும் இந்தியாவின் ‘அரட்டை’ செயலி: வெற்றி பெறுமா?

வாட்ஸ்அப்பிற்கு போட்டி போடும் இந்தியாவின் ‘அரட்டை’ செயலி: வெற்றி பெறுமா?இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட புதிய மெசேஜிங் செயலியான அரட்டை (Arattai), வாட்ஸ்அப்பின் சந்தையை குறிவைத்துள்ளது. சோஹோ (Zoho) குழுவால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த செயலி, கூகுள் மற்றும் மைக்ரோசாஃப்ட் போன்ற உலகளாவிய ஜாம்பவான்களுடன் போட்டியிட திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்திய அணிக்கு ஒரு வாழ்த்து கூட தெரிவிக்காத காங்கிரஸ்.. இதுதான் பாகிஸ்தான் பாசமா? பாஜக விளாசல்..!

இந்திய அணிக்கு ஒரு வாழ்த்து கூட தெரிவிக்காத காங்கிரஸ்.. இதுதான் பாகிஸ்தான் பாசமா? பாஜக விளாசல்..!ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி வாழ்த்து கூறாததை பாஜக கண்டித்துள்ளது. மீண்டும் ஒருமுறை, பாகிஸ்தான், ராகுல் காந்தி மற்றும் காங்கிரஸ் ஒரே பக்கத்தில் நிற்கிறார்கள்" என்று விமர்சனம் செய்யப்படுகிறது.

கருத்து சுதந்திரத்தை பாதுகாக்க மேல்முறையீடு செய்வோம். எக்ஸ் நிறுவனம் அறிவிப்பு..!

கருத்து சுதந்திரத்தை பாதுகாக்க மேல்முறையீடு செய்வோம். எக்ஸ் நிறுவனம் அறிவிப்பு..!சமூக ஊடக நிறுவனமான எக்ஸ் நிறுவனம், சில கணக்குகள் மற்றும் பதிவுகளை நீக்குமாறு மத்திய அரசு பிறப்பித்த உத்தரவுகளுக்கு இணங்க வேண்டும் என்று கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்போவதாக அறிவித்துள்ளது.

அரசியல் தற்குறி விஜய்யை கைது செய்! - நாமக்கலில் ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டரால் பரபரப்பு!

அரசியல் தற்குறி விஜய்யை கைது செய்! - நாமக்கலில் ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டரால் பரபரப்பு!கரூரில் தவெக பிரச்சாரத்தில் நடந்த கூட்ட நெரிசலை கண்டித்து விஜய்யை கைது செய்ய வேண்டுமென ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜய்யின் நாமக்கல் பரப்புரையிலும் மக்களுக்கு மூச்சு திணறல் - எப்ஐஆரில் கூறப்பட்டது என்ன?

விஜய்யின் நாமக்கல் பரப்புரையிலும் மக்களுக்கு மூச்சு திணறல் - எப்ஐஆரில் கூறப்பட்டது என்ன?விஜய்யின் கரூர் பொதுக்கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் மற்றும் உயிரிழப்புகளுக்கு பிறகு, அவரது நாமக்கல் கூட்டத்திலும் இதேபோன்ற சம்பவங்கள் நடந்துள்ளது என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. நாமக்கல் பிரச்சார கூட்டத்தில் மூச்சுத்திணறல் காரணமாகப் பலர் பாதிக்கப்பட்டதாக ஒரு எஃப்.ஐ.ஆர் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

