லாலு பிரசாத் யாதவ் வீட்டில் குடும்ப சண்டை.. வீட்டை விட்டு வெளியேறிய 4 மகள்கள்..!
ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தின் தலைவர் லாலு பிரசாத் யாதவின் குடும்பத்தில் நிலவி வந்த உட்பூசல், இப்போது உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கட்சி தலைமை போட்டி காரணமாக எழுந்த சண்டையின் விளைவாக, லாலுவின் மகள்களான ரோஹிணி ஆச்சாரியா, ராகிணி, சாந்தா மற்றும் ராஜலஷ்மி ஆகியோர் பாட்னாவில் உள்ள பெற்றோர் வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ள தகவல் பிகார் அரசியலில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சமீபத்திய பிகார் தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு, RJD-யின் எதிர்கால தலைமை குறித்துக் குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே மோதல் வலுத்துள்ளது. தந்தைக்கு சிறுநீரக தானம் செய்த ரோஹிணி, தன்னை சிலர் வீண் பழி சுமத்தி, மக்களவை தொகுதி கேட்டு வற்புறுத்துவதாகவும், பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ய முயன்றதாகவும் குற்றம்சாட்டி வெளியேறினார்.
ரோஹிணியின் இந்த முடிவை தொடர்ந்து, அவரது மற்ற மூன்று சகோதரிகளும் வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர். இந்த சம்பவம், கட்சித் தலைமையை வகிக்கும் இளைய மகன் தேஜஸ்வி யாதவுக்கும் மூத்த மகன் தேஜ் பிரதாப் யாதவுக்கும் இடையேயான நீண்டகால வேறுபாடுகளை மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டுவந்துள்ளது.
தன் சகோதரி ரோஹிணி அவமானப்படுத்தப்பட்டதை குறித்து வேதனை தெரிவித்த தேஜ் பிரதாப் யாதவ், "அவருக்கு நடந்த அவமானத்தை என்னால் தாங்க முடியவில்லை" என்று சமூக வலைத்தளத்தில் கடுமையாக பதிவிட்டுள்ளார். இது லாலுவின் குடும்பத்தில் நிலவும் அசாதாரண சூழ்நிலையை உறுதிப்படுத்துகிறது.
Edited by Mahendran