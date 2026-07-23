சாதகமான நீதிமன்ற தீர்ப்பு.. 16 ஆண்டுகளுக்கு பின் நாடு திரும்பும் லலித் மோடி...
ஐ.பி.எல் கிரிக்கெட் தொடரின் முன்னாள் தலைவரான லலித் மோடி, தன் மீதான பண மோசடி வழக்கில் சாதகமான தீர்ப்பு வெளியானதை அடுத்து, 16 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்தியா திரும்ப உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.
கடந்த 2010ஆம் ஆண்டில் வெளிநாட்டிற்கு அன்னிய செலாவணி பரிமாற்றம் செய்ததாக அமலாக்கத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்ததை அடுத்து, லலித் மோடி பிரிட்டனின் லண்டனுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானார். இதன் காரணமாக பி.சி.சி.ஐ இவருக்கு வாழ்நாள் தடையும் விதித்தது.
இந்த வழக்கு மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தில் நடந்து வந்த நிலையில், அமலாக்கத் துறையின் அபராதங்களை ரத்து செய்த தீர்ப்பாயம், லலித் மோடியின் மீதான குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்கப் போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை என்று தீர்ப்பளித்தது.
இது தன் நீண்ட சட்டப் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி என்றும், ஐ.பி.எல் நலனுக்காகவே தான் உழைத்ததாகவும் லலித் மோடி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்த ஆண்டின் இறுதியிலோ அல்லது அடுத்த ஆண்டின் தொடக்கத்திலோ அவர் இந்தியா திரும்புவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
Edited by Siva