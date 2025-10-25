சனி, 25 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (14:27 IST)

ஆந்திர பேருந்து தீ விபத்து: பயணிகள் உயிரிழப்பிற்கு 234 ஸ்மார்ட்போன்கள் காரணமா?

ஆந்திர பேருந்து தீ விபத்து: பயணிகள் உயிரிழப்பிற்கு 234 ஸ்மார்ட்போன்கள் காரணமா?
ஆந்திர பிரதேசத்தில் 19 பேர் பலியான குர்னூல் பேருந்து தீ விபத்தில், பேருந்தின் உள்ளே ரூ.46 லட்சம் மதிப்பிலான 234 ஸ்மார்ட்போன்கள் அடங்கிய சரக்கு இருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
 
தடயவியல் நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, இந்த தொலைபேசிகளின் மின்கலங்கள் வெடித்தது மற்றும் பேருந்தின் குளிர்சாதன அமைப்பு மின்கலங்கள் வெடித்ததுமே தீயின் தீவிரத்தை மிக அதிகமாக அதிகரிக்கக் காரணமாக இருக்கலாம்.
 
பேருந்தில் இருந்த 234 ஸ்மார்ட்போன்களின் மதிப்பு ரூ.46 லட்சம் ஆகும். ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த மங்கநாத் என்ற தொழிலதிபர், இந்த பார்சலை பெங்களூரை சேர்ந்த ஒரு மின் வணிக நிறுவனத்திற்கு அனுப்பியுள்ளார். அங்கிருந்து இந்த தொலைபேசிகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படவிருந்தன.
 
ஆந்திர பிரதேச தீயணைப்புத் துறை தலைமை இயக்குநர் பி. வெங்கடரமணா தெரிவிக்கையில், ஆரம்பத்தில் தீ பேருந்தின் முன் பகுதியில் எரிபொருள் கசிவு காரணமாக ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் சிக்கியதால் ஏற்பட்டது என்றும், தீயின் வெப்பம் அலுமினிய தரைகளை உருக்கியதால் உயிரிழப்புகள் அதிகரித்ததாகவும் கூறினார். 
 
வாகனத்தின் எடையை குறைக்க பயன்படுத்தப்பட்ட அலுமினிய கட்டமைப்பு குறைபாடும் விபத்து தீவிரமானதற்குக் காரணம் என அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
Edited by Siva

எல்லையை மூடிய ஆப்கானிஸ்தான்.. தக்காளியின் விலை ஒரு கிலோ ரூ.600 .. பாகிஸ்தான் மக்கள் திண்டாட்டம்..

எல்லையை மூடிய ஆப்கானிஸ்தான்.. தக்காளியின் விலை ஒரு கிலோ ரூ.600 .. பாகிஸ்தான் மக்கள் திண்டாட்டம்..ஆப்கானிஸ்தானில் ஆளும் தாலிபான்களுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே எல்லையில் ஏற்பட்ட மோதலை தொடர்ந்து, இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான எல்லை அக்டோபர் 11ஆம் தேதி முதல் மூடப்பட்டுள்ளது. கத்தார் மத்தியஸ்தத்தால் மோதல் முடிவுக்கு வந்தாலும், எல்லை மூடல் நீடிப்பதால் இரு நாடுகளிலும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விநியோகம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்ளாடையில் 1 கிலோ தங்கத்தை கடத்திய இளம்பெண்.. சுங்கத்துறை அதிகாரிகளிடம் சிக்கியதால் பரபரப்பு..!

உள்ளாடையில் 1 கிலோ தங்கத்தை கடத்திய இளம்பெண்.. சுங்கத்துறை அதிகாரிகளிடம் சிக்கியதால் பரபரப்பு..!டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில், உள்ளாடைக்குள் மறைத்து தங்க கட்டிகளைக் கடத்தி வர முயன்ற மியான்மர் நாட்டை சேர்ந்த பெண் பயணி ஒருவரை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

பிரேக் அப் செய்த காதலியை குத்தி கொலை செய்த காதலன்.. அதன்பின் ஏற்பட்ட விபரீதம்..!

பிரேக் அப் செய்த காதலியை குத்தி கொலை செய்த காதலன்.. அதன்பின் ஏற்பட்ட விபரீதம்..!மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில், காதல் பிரேக் அப் காரணமாக 24 வயது இளைஞர் ஒருவர் தனது காதலியை கத்தியால் குத்தி கொன்றுவிட்டு, தானும் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனத்தின் 'ஸ்க்விட் கேம்' கேம் ஸ்டுடியோ மூடப்பட்டது: என்ன காரணம்?

நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனத்தின் 'ஸ்க்விட் கேம்' கேம் ஸ்டுடியோ மூடப்பட்டது: என்ன காரணம்?நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனம், அதன் 'ஸ்க்விட் கேம்: அன்லீஷ்ட்' மொபைல் கேமை உருவாக்கிய பாஸ் ஃபைட் என்டர்டெயின்மென்ட் ஸ்டுடியோவை மூடியுள்ளது. இது அதன் வீடியோ கேமிங் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்படும் உத்தி மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.

சபரிமலையில் திருடப்பட்ட 4.5 கிலோ தங்கம் கர்நாடகாவில் விற்பனை செய்யப்பட்டதா? விசாரணையில் அம்பலம்

சபரிமலையில் திருடப்பட்ட 4.5 கிலோ தங்கம் கர்நாடகாவில் விற்பனை செய்யப்பட்டதா? விசாரணையில் அம்பலம்கேரளாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் இருந்து 4.5 கிலோகிராம் தங்கம் திருடப்பட்டதாக சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. திருடப்பட்ட தங்கத்தின் ஒரு பகுதியாக, பல்லாரியை சேர்ந்த நகைக்கடை அதிபர் ஒருவரிடம் இருந்து தங்க நாணயங்கள் மற்றும் 400 கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com