ஷூட்டிங்கில் அந்த இயக்குனர் என்னிடம்!.. கும்பமேளா அழகி மோனாலிசா பாலியல் புகார்!..
கும்பமேளாவில் பாசி மணி விற்றுக்கொண்டிருந்த மோனாலிஷாவை ஒருவர் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பகிர அந்த வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலானது. இதையடுத்து மோனாலிஷா பிரபலமானார். இதையடுத்து அவருடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ள பலரும் ஆசைப்பட்டு அங்கு சென்றார்கள். அந்த அளவுக்கு பிரபலமானதால் அவருக்கு பாலிவுட்டில் சினிமாவில் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.
மனோஜ் மிஸ்ரா என்பவர் மோனலிஷாஇ சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் என் அறிவித்தார். சில நாட்கள் ஷூட்டிங் நடந்தது. இந்நிலையில்தான் சில நாட்களுக்கு முன்பு கேரளாவில் ஷூட்டிங் நடந்து கொண்டிருக்கும்போதே தனது காதலர் முஹம்மது ஃபர்மானை மோனலிசா திருமணம் செய்து கொண்டார். அவரிடம் திருமணத்திற்கு பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் திருவனந்தபுரம் காவல் நிலையத்தில் தஞ்சம் அடைந்தார் மோனோலிசா..
இந்நிலையில்தான் இயக்குனர் மனோஜ் மிஸ்ரா மீது பாலியல் புகாரை சொல்லியிருக்கிறார் மோனாலிஷா. எனது முதல் திரைப்படமான தி டைரி ஆஃப் மணிப்பூர் படத்தின் இயக்குனர் மனோஜ் மிஸ்ரா படப்பிடிப்பு தளத்தில் என்னுடன் மிக மோசமாக நடந்து கொண்டார். பலமுறை என் உடல் மீது தவறான நோக்கத்தில் கை வைத்தார்.. நேபாளம் மற்றும் டேராடூன் போன்ற இடங்களில் சூட்டிங் என கூட்டி போய் என்னிடம் மோசமாக நடந்து கொண்டார்.. இதைப்பற்றி என் பெற்றோரிடம் கூறியும் அவர்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை.. பணம்தான் அவர்களுக்கு முக்கியமாகப்பட்டது..
அந்த இயக்குனரின் பெயரை சொல்லவே எனக்கு வெட்கமாக இருக்கிறது. நான் அவரின் படத்தில் நடிக்க விரும்பவில்லை. அவர் மிகவும் மோசமானவர்.. அவர் நிறைய பெண்களிடம் அப்படி நடந்து கொள்கிறார்.. சிறுமிகளையும் அவர் விட்டு வைக்கவில்லை. தற்போது எனக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தில் அவர் இறங்கியிருக்கிறார்.. எனது திருமணத்தை லவ் ஜிகாத் என சொல்வதும் அவர்தான்.
மேலும் 18 வயது பூர்த்தியாவதற்கு முன்பே எனக்கு திருமணம் நடந்ததாக மகாராஷ்டிரா காவல்துறை மூலம் எனக்கு பிரச்சனை கொடுப்பதும் அவர்தான்.. சொந்த ஊருக்கு சென்றால் எனக்கு ஆதரவு இல்லை என்பதால்தான் நான் கேரளாவில் தங்க முடிவு செய்திருக்கிறேன்’ என மோனலிஷா கூறியிருக்கிறார்.