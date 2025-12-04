ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் மோடிக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பலம்.. பிஆர்எஸ் கட்சி விமர்சனம்..!
பிஆர்எஸ் கட்சியின் செயல் தலைவர் கே. டி. ராமராவ் சென்னையில் நடந்த ஒரு மாநாட்டில் காங்கிரஸ் தலைமை மற்றும் ராகுல் காந்தி மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். அவர், "ராகுல் காந்தி இந்திய எதிர்க்கட்சிகளின் கழுத்தில் சுமையாக மாறிவிட்டார்" என்றும், காங்கிரஸ் கட்சி தேசிய எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட முடியாத அளவுக்கு பலவீனமடைந்து விட்டதாகவும் கூறினார்.
பொருளாதாரம், வேலைவாய்ப்பு போன்ற முக்கியத் தூண்களில் ராகுல் காந்திக்கு தெளிவான தொலைநோக்கு பார்வை இல்லாததுதான் பிரதமர் மோடிக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பலம் என்றும் கேடிஆர் சாடினார். தெலங்கானா பிரச்சாரத்தின்போது ராகுல் காந்தி காளேஸ்வரம் திட்ட ஊழல் குறித்துப் பேசியது "அறிவின்மையைக்" காட்டுகிறது என்று அவர் விமர்சித்தார்.
மேலும், தென் மாநிலங்களில் பாஜக-வுக்கு எதிர்காலம் இல்லை என்று கூறிய கேடிஆர், தெலங்கானாவில் காங்கிரஸின் இரண்டு ஆண்டு ஆட்சி, முந்தைய பிஆர்எஸ் ஆட்சியில் கிடைத்த வளர்ச்சியை ஊழல் மற்றும் நிர்வாக குழப்பத்தால் பின்னோக்கி தள்ளிவிட்டது என்றும் குற்றம் சாட்டினார்.
இதற்கு பதிலடி கொடுத்த தெலங்கானா காங்கிரஸ் தலைவர் ஜக்காரெட்டி, ராகுல் காந்தியின் தியாகத்தால்தான் தெலங்கானா உருவானது என்றும், ராகுலை விமர்சிக்க கேடிஆருக்குத் தார்மீக உரிமை இல்லை என்றும் தெரிவித்தார்.
