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‘கிருஷ்ணா’ என்பது கடவுள் பெயர் அல்ல, அது ஒரு ஆற்றின் பெயர்: 6ஆம் வகுப்பு பாடம் குறித்து NCERT விளக்கம்..
NCERT தனது புதிய ஆறாம் வகுப்பு கன்னட மொழி பாடப்புத்தகத்தில் மத மற்றும் உணர்வு ரீதியான பாகுபாடுகள் இருப்பதாக எழுந்த புகார்களை முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளது. இப்புத்தகத்தின் தலைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கங்கள் குறித்து ஊடகங்களில் வெளியான விமர்சனங்கள் அனைத்தும் அடிப்படையற்றவை என்று அது விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இப்பாடப்புத்தகத்திற்கு 'கிருஷ்ணா' என்று பெயரிடப்பட்டிருப்பது மதத்தை குறிக்கவில்லை என்றும், அது கிருஷ்ணா நதியை குறிக்கிறது என்றும் NCERT தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. தனது மொழி பாடப்புத்தகங்களுக்கு இந்திய நதிகளின் பெயரை வைக்கும் வழக்கத்தின்படியே, இந்த கன்னட புத்தகத்திற்கு இப்பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் ஹிந்தி புத்தகத்திற்கு கங்கா என்றும், ஆங்கில புத்தகத்திற்கு காவேரி என்றும் பெயரிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும், இப்புத்தகம் சைவ உணவை மட்டுமே ஊக்குவிப்பதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டையும் அது மறுத்துள்ளது. 'சுகாதாரமே செல்வம்' என்ற 6-வது அத்தியாயத்தில், உடலுக்கு தேவையான சரிவிகித உணவு குறித்து விளக்கும் பக்கத்தில், சைவம் மற்றும் அசைவம் ஆகிய இருவகை உணவு பொருட்களின் படங்களும் இடம்பெற்றுள்ளதாக அது சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
இப்பாடத்தில் எங்குமே சைவ உணவை நியாயப்படுத்தியோ அல்லது அசைவ உணவை எதிர்த்தோ கருத்துகள் இடம்பெறவில்லை என்றும், மாணவர்களிடம் ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே இதன் நோக்கம் என்றும் NCERT திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளது.
Edited by Siva
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‘கிருஷ்ணா’ என்பது கடவுள் பெயர் அல்ல, அது ஒரு ஆற்றின் பெயர்: 6ஆம் வகுப்பு பாடம் குறித்து NCERT விளக்கம்..
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வெனிசுலாவில் நிலநடுக்கம் வருவதற்கு சில நொடிகளுக்கு முன்பே கணித்த கூகுள்.. எச்சரிக்கை மெசேஜ் அனுப்பிய ஆச்சரியம்...!
வெனிசுலாவில் இன்று அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்களின் போது, அது தாக்குவதற்கு சில நொடிகள் முன்பாகவே கூகுள் நிறுவனம் தனது ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்கு எச்சரிக்கை அறிவிப்புகளை அனுப்பி ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது. 7.1 மற்றும் 7.5 ரிக்டர் அளவில் பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தை மக்கள் உணர்வதற்கு முன்பே, கூகுள் அதை எப்படி கணித்தது என்ற ரகசியம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.