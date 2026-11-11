7 பெட்டிகள் தடம் புரண்டு ரயில் விபத்து.. பயணிகளுக்கு என்ன ஆனது? அதிர்ச்சி தகவல்...
அசாம் மாநிலம் கவுகாத்தி அருகே கொல்கத்தா - சைரங் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது. திஹாரு இரயில் நிலையம் அருகே இன்று காலை 6:54 மணியளவில் நடைபெற்ற இந்தச் சம்பவத்தில், இரயிலின் எஞ்சின் மற்றும் ஐந்து பெட்டிகள் தண்டவாளத்தை விட்டு விலகின.
மற்றொரு இரயிலுக்கு வழிவிடுவதற்காக கொல்கத்தா - சைரங் எக்ஸ்பிரஸ் இரயில் (வண்டி எண்: 13125) திஹாரு நிலையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டபோது, லோகோ பைலட்டால் இரயிலின் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போனதே விபத்துக்குக் காரணம் என இரயில்வே நிர்வாகத்தின் முதற்கட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆரம்பகட்ட தகவல்களில் பயணிகள் சிலர் காயமடைந்ததாகக் கூறப்பட்ட போதிலும், இரயில்வே நிர்வாகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி பயணிகள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக உள்ளனர்; எவருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. விபத்து நடந்த உடனேயே மீட்புக் குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து மீட்புப் பணிகளை மேற்கொண்டனர்.
பாதிக்கப்பட்ட பயணிகள் அனைவரும் தங்கள் இலக்குகளை அடையும் வகையில் மாற்று இரயில் மூலம் அனுப்பி வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இரயில்வே மண்டலப் பொது மேலாளர் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகள் விபத்து நடந்த இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டு நிலைமையைக் கண்காணித்து வருகின்றனர்.