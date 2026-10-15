மம்தா பானர்ஜி மீது கத்திக்குத்து நடக்கவே இல்லை.. கொல்கத்தா போலீஸ் தகவல்...
மேற்கு வங்கம் மாநிலத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி மீது கத்தித் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டில் எந்த உண்மையும் இல்லை என கொல்கத்தா காவல்துறை ஆணையர் அஜய் குமார் நந்த் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார்.
துர்கா பூஜை விழாவைத் தொடங்குவதற்காக மம்தா பானர்ஜி தனது இல்லத்திலிருந்து புறப்பட்டபோது, அங்கு வந்த ஒரு பெண் அவரைத் தாக்க முயன்றதாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி டோலா சென் தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அந்தப் பெண் கத்தியுடன் வந்து தகராறில் ஈடுபட்டதாகவும், போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியிருந்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
எனினும், காவல்துறையினர் உடனடியாக அந்தப் பெண்ணைக் கைது செய்து விசாரணை நடத்தியதில், அது தாக்குதல் முயற்சி அல்ல என்பது தெரியவந்துள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட பெண் மம்தா பானர்ஜிக்கு ஏற்கெனவே பரிச்சயமானவர் என்றும், அவரைச் சந்திப்பதற்காகவே அவர் அங்கு வந்ததாகவும் காவல்துறை தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டது.
மம்தா பானர்ஜியின் ஆதரவாளர்கள் நிலைமையைப் புரிந்து கொள்ளாமல் பதற்றமடைந்துள்ளனர். இந்தச் சம்பவத்தில் உண்மை எதுவும் இல்லை என்றும், பரப்பப்பட்ட தகவல்கள் அனைத்தும் வதந்திகள் என்றும் காவல்துறை ஆணையர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.