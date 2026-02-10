செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (12:55 IST)

காங்கிரஸ் பெண் எம்பி-க்கள் பிரதமரின் இருக்கை அருகே திரண்ட வீடியோ.. மத்திய அமைச்சர் வெளியிட்டதால் பரபரப்பு..!

காங்கிரஸ் பெண் எம்பி-க்கள் பிரதமரின் இருக்கை அருகே திரண்ட வீடியோ.. மத்திய அமைச்சர் வெளியிட்டதால் பரபரப்பு..!
நாடாளுமன்றத்தின் மாண்பை குலைக்கும் வகையில் காங்கிரஸ் எம்பி-க்கள் நடந்துகொண்டதாக மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். 
 
பிப்ரவரி 4-ம் தேதி மக்களவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றுவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு, காங்கிரஸ் பெண் எம்பி-க்கள் பிரதமரின் இருக்கை அருகே திரண்டு அமளியில் ஈடுபட்ட வீடியோவை அவர் பகிர்ந்துள்ளார். அன்று நிலவிய கடும் அமளி காரணமாக, சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா கூட்டத்தை ஒத்திவைத்ததோடு, பிரதமரைச் சபைக்கு வர வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தியிருந்தார்.
 
முன்னாள் ராணுவத் தளபதி எம்.எம். நரவனேவின் வெளியிடப்படாத புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு சர்ச்சைக்குரிய வாசகம் அடங்கிய பெரிய பேனரை ஏந்தி காங்கிரஸ் எம்பி-க்கள் போராட்டம் நடத்தினர். இது தொடர்பாக ரிஜிஜு கூறுகையில், "காங்கிரஸ் எம்பி-க்களின் இந்த தரம் தாழ்ந்த நடத்தையை நினைத்து அக்கட்சி பெருமை கொள்கிறது. 
 
பாஜக எம்பி-க்களை நாங்கள் தடுத்து நிறுத்தவில்லை என்றால், அங்கு மிக மோசமான சூழல் உருவாகியிருக்கும்; நாடாளுமன்றத்தின் புனிதத்தை காக்கவே நாங்கள் பொறுமை காத்தோம்" எனப் பதிவிட்டுள்ளார். ராகுல் காந்தி எழுப்பிய இந்தப் புத்தக சர்ச்சை, தற்போது அவையில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva

நெருங்கும் தேர்தல்!.. தமிழகத்திற்கும் வரும் அமித்ஷா!.. பின்னணி என்ன?..

நெருங்கும் தேர்தல்!.. தமிழகத்திற்கும் வரும் அமித்ஷா!.. பின்னணி என்ன?..தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளுக்கு மட்டுமே அதிக சதவீத வாக்குகள் கிடைக்கும்.

மக்கள் மனசு வைத்தால் விஜய் வந்துவிடுவார்!.. சிவக்குமார் பேட்டி!...

மக்கள் மனசு வைத்தால் விஜய் வந்துவிடுவார்!.. சிவக்குமார் பேட்டி!...விஜயகாந்த்துக்கு பின் நடிகர் ரஜினி அரசியலுக்கு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

பறவைக்காய்ச்சல் எதிரொலி!.. ஆஃப்பாயில் சாப்பிட வேண்டாம்!. சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை!..

பறவைக்காய்ச்சல் எதிரொலி!.. ஆஃப்பாயில் சாப்பிட வேண்டாம்!. சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை!..சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை அடையாறு உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் காக்கைகள் தானாக இறந்து விழுந்தன.

ராணுவத்தினர் தவிர யாருக்கும் தபால் ஓட்டு கிடையாது.. இமெயில் ஓட்டும் கிடையாது: டிரம்ப் அதிரடி உத்தரவு..!

ராணுவத்தினர் தவிர யாருக்கும் தபால் ஓட்டு கிடையாது.. இமெயில் ஓட்டும் கிடையாது: டிரம்ப் அதிரடி உத்தரவு..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், அந்நாட்டின் தேர்தல் முறையில் அதிரடியான மாற்றங்களை கொண்டுவரும் வகையில் புதிய உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளார். இனிவரும் தேர்தல்களில் ராணுவத்தினர் மற்றும் வெளிநாடுகளில் பணியாற்றும் பாதுகாப்பு படையினரைத் தவிர, மற்ற குடிமக்கள் எவருக்கும் 'தபால் ஓட்டு' மற்றும் 'இமெயில் ஓட்டு' வசதிகள் கிடையாது என்று அவர் அறிவித்துள்ளார்.

அஜித் குமார் கொலை வழக்கில் புதிய திருப்பம்.. நிகிதா நேரில் ஆஜராக உத்தரவு..!

அஜித் குமார் கொலை வழக்கில் புதிய திருப்பம்.. நிகிதா நேரில் ஆஜராக உத்தரவு..!மதுரை மாவட்டம் மடப்புரம் அஜித் குமார் கொலை வழக்கில் புதிய திருப்பமாக, இவ்வழக்கில் பொய் புகார் அளித்ததாக கூறப்படும் நிகிதாவை நேரில் ஆஜராகுமாறு மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பான விசாரணையை தீவிரப்படுத்தும் நோக்கில் சிபிஐ தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com