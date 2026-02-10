காங்கிரஸ் பெண் எம்பி-க்கள் பிரதமரின் இருக்கை அருகே திரண்ட வீடியோ.. மத்திய அமைச்சர் வெளியிட்டதால் பரபரப்பு..!
நாடாளுமன்றத்தின் மாண்பை குலைக்கும் வகையில் காங்கிரஸ் எம்பி-க்கள் நடந்துகொண்டதாக மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
பிப்ரவரி 4-ம் தேதி மக்களவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றுவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு, காங்கிரஸ் பெண் எம்பி-க்கள் பிரதமரின் இருக்கை அருகே திரண்டு அமளியில் ஈடுபட்ட வீடியோவை அவர் பகிர்ந்துள்ளார். அன்று நிலவிய கடும் அமளி காரணமாக, சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா கூட்டத்தை ஒத்திவைத்ததோடு, பிரதமரைச் சபைக்கு வர வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தியிருந்தார்.
முன்னாள் ராணுவத் தளபதி எம்.எம். நரவனேவின் வெளியிடப்படாத புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு சர்ச்சைக்குரிய வாசகம் அடங்கிய பெரிய பேனரை ஏந்தி காங்கிரஸ் எம்பி-க்கள் போராட்டம் நடத்தினர். இது தொடர்பாக ரிஜிஜு கூறுகையில், "காங்கிரஸ் எம்பி-க்களின் இந்த தரம் தாழ்ந்த நடத்தையை நினைத்து அக்கட்சி பெருமை கொள்கிறது.
பாஜக எம்பி-க்களை நாங்கள் தடுத்து நிறுத்தவில்லை என்றால், அங்கு மிக மோசமான சூழல் உருவாகியிருக்கும்; நாடாளுமன்றத்தின் புனிதத்தை காக்கவே நாங்கள் பொறுமை காத்தோம்" எனப் பதிவிட்டுள்ளார். ராகுல் காந்தி எழுப்பிய இந்தப் புத்தக சர்ச்சை, தற்போது அவையில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது.
Edited by Siva