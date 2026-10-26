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  4. Kerala Woman Reunites with Children After 13 Years Following Arrest in Decade-Old Case
Written By SIVA SIVA

மகன் கொடுத்த புகாரால் தலைமறைவான தாய்.. 13 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் இணைந்த நெகிழ்ச்சி சம்பவம்..

கேரளா நெகிழ்ச்சி சம்பவம்
Written By: SIVA
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (09:05 IST)
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கேரளாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடரப்பட்ட வழக்கு ஒன்றில் கைது செய்யப்பட்ட 44 வயதுப் பெண், 13 ஆண்டுகள் கழித்துத் தனது பிள்ளைகளுடன் மீண்டும் இணைந்துள்ள நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் நடந்துள்ளது. காசர்கோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இவர், குடும்பப் பிரச்சினை காரணமாக 2013-இல் கணவரைப் பிரிந்தார். அப்போது, அவரது 12 வயது மகன் தந்தை தூண்டுதலின் பேரில் தாய் மீது தாக்குதல் புகார் அளித்தார். இதில் கைது செய்யப்பட்ட அப்பெண், ஜாமீனில் வெளிவந்ததும் தலைமறைவாகித் திருவல்லாவில் முதியவர் பராமரிப்பாளராகப் பணிபுரிந்து வந்தார்.

நீண்ட தேடுதலுக்குப் பிறகு அக்டோபர் 21 அன்று அப்பெண்ணைப் போலிஸார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். 13 ஆண்டுகளாகத் தாயைப் பார்க்காத அவரது மகனும் மகளும் நீதிமன்றத்திற்கு வந்திருந்தனர். அப்போது, தற்பொழுது 25 வயதாகும் மகன், அது தந்தையின் தூண்டுதலால் அளிக்கப்பட்ட புகார் எனக் கூறி, வழக்கைத் தொடர விரும்பவில்லை என வாக்குமூலம் அளித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து நீதிமன்றம் அப்பெண்ணிற்கு ஜாமீன் வழங்கியது. ஜாமீனில் வெளிவந்த தாய், தனது பிள்ளைகளுடன் இரு நாட்கள் தங்கி மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொண்டார். இரு பிள்ளைகளுக்கும் திருமணமாகிவிட்ட நிலையில், அவர்கள் தாயை தங்களோடு மீண்டும் தங்குமாறு அழைத்துள்ளனர். தான் பராமரிக்கும் முதியவருக்கு மாற்று ஏற்பாடுகளைச் செய்துவிட்டு விரைவில் அவர்களுடன் இணையப்போவதாக அப்பெண் தெரிவித்துள்ளார்.

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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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