  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Kerala University VC’s Remarks on Vande Mataram at RSS Event Spark Controversy
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (13:00 IST)

தாய் யார் என்று தெரியாதவர்கள்தான் வந்தே மாதரத்தை எதிர்க்கிறார்கள்.. பல்கலைக்கழக துணைவேந்தரின் சர்ச்சை பேச்சு

கேரள பல்கலைக்கழகம்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (13:00 IST)
google-news
கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தை அடுத்த நெய்யாற்றின்கரை குன்னத்துக்கால் பகுதியில் சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி ஆர்.எஸ்.எஸ் சார்பில் நடைபெற்ற 'சங்கல்பம் -2026 யுவசங்கமம்' இளைஞர் மாநாட்டில் கேரள பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் டாக்டர் மோகனன் குன்னும்மேல் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டார். 
 
இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், தாய் யார் என்று தெரியாதவர்கள்தான் வந்தே மாதரத்தை எதிர்க்கிறார்கள் என்றும், பாரதம் நமது தாய் என்பதால் அதனை நாம் பாரத மாதா என்று போற்றுவதாகவும் தெரிவித்தார். 
 
மேலும், இளைஞர்கள் அரசு பணி தேர்வுகளையே நம்பியிராமல் சுயமாக தொழில்களை தொடங்க முன்வர வேண்டும் என்றும், தேசிய கல்வி கொள்கை மற்றும் நான்கு ஆண்டு பட்டப்படிப்பு முறையின் அவசியத்தையும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
துணைவேந்தரின் இந்த கருத்துகள் தற்போது கேரள அரசியலில் பெரும் விவாதத்தையும் சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஒரு பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பதவியில் இருப்பவர் இதுபோன்ற அரசியல் கலந்த கருத்துகளை பேசுவது பதவியின் கண்ணியத்திற்கு பொருந்தாது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாணவர் அமைப்பான எஸ்.எஃப்.இ கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
துணைவேந்தரின் இந்த பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாணவர் சங்கம் சார்பில் பல்கலைக்கழக தலைமையகத்தை நோக்கி பேரணி நடத்தப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கல்வித்துறை மற்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் இச்சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தொடர்ந்து தூக்கு தண்டனை கொடுத்து வரும் ஒரே நீதிபதி.. 10 வழக்குகளில் 22 பேருக்கு தூக்குத்தண்டனை

முதல்வர் வரும் போது எழுந்து நிற்கவேண்டுமா?!.. சட்டமன்ற விதி சொல்வது என்ன?...

முதல்வர் வரும் போது எழுந்து நிற்கவேண்டுமா?!.. சட்டமன்ற விதி சொல்வது என்ன?...இன்று சட்டசபையில் பேசியன் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் ‘முதல்வர் அவைக்கு வரும்போது எதிர்கட்சிதலைவர் உதயநிதி எழுந்து மரியாதை செய்வதில்லை.

தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான காவிரி நீரை உடனே திறக்க வேண்டும்.. கர்நாடக அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு..

தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான காவிரி நீரை உடனே திறக்க வேண்டும்.. கர்நாடக அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு..காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான காவிரி நீரை திறக்க வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளது.

செல்லாது செல்லாது!.. தமிழகத்துக்கு தண்ணியை திறந்துவிடுங்க!.. உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!...

செல்லாது செல்லாது!.. தமிழகத்துக்கு தண்ணியை திறந்துவிடுங்க!.. உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!...தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிடுவது தொடர்பாக காவிரி நீர் மேலாண்மை வாரியத்தின் உத்தரவை கர்நாடக அரசு நிறைவேற்றவில்லை.

நீட் தேர்வு ரத்தை அடுத்து நெட் தேர்வும் ரத்து.. ராகுல் காந்தி கடும் கண்டனம்...!

நீட் தேர்வு ரத்தை அடுத்து நெட் தேர்வும் ரத்து.. ராகுல் காந்தி கடும் கண்டனம்...!ஆங்கிலம், வணிகவியல் மற்றும் சமூகவியல் பாடங்களுக்கான யுஜிசி நெட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதை மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

டீ குடிக்கும் காசை சேமித்தால் லட்சாதிபதி ஆகிவிடலாம்.. எஸ்பிஐ அறிமுகப்படுத்திய புதிய திட்டம்...

டீ குடிக்கும் காசை சேமித்தால் லட்சாதிபதி ஆகிவிடலாம்.. எஸ்பிஐ அறிமுகப்படுத்திய புதிய திட்டம்...தேநீர் குடிக்கும் பழக்கத்தை நிறுத்திவிட்டு, அதற்கு ஆகும் செலவை தொடர்ந்து வைப்பு திட்டத்தில் செலுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொருவரும் லட்சாதிபதியாகலாம் என்ற புதிய திட்டத்தை நாட்டின் முன்னணி வங்கியான எஸ்பிஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.