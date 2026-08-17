தாய் யார் என்று தெரியாதவர்கள்தான் வந்தே மாதரத்தை எதிர்க்கிறார்கள்.. பல்கலைக்கழக துணைவேந்தரின் சர்ச்சை பேச்சு
கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தை அடுத்த நெய்யாற்றின்கரை குன்னத்துக்கால் பகுதியில் சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி ஆர்.எஸ்.எஸ் சார்பில் நடைபெற்ற 'சங்கல்பம் -2026 யுவசங்கமம்' இளைஞர் மாநாட்டில் கேரள பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் டாக்டர் மோகனன் குன்னும்மேல் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், தாய் யார் என்று தெரியாதவர்கள்தான் வந்தே மாதரத்தை எதிர்க்கிறார்கள் என்றும், பாரதம் நமது தாய் என்பதால் அதனை நாம் பாரத மாதா என்று போற்றுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
மேலும், இளைஞர்கள் அரசு பணி தேர்வுகளையே நம்பியிராமல் சுயமாக தொழில்களை தொடங்க முன்வர வேண்டும் என்றும், தேசிய கல்வி கொள்கை மற்றும் நான்கு ஆண்டு பட்டப்படிப்பு முறையின் அவசியத்தையும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
துணைவேந்தரின் இந்த கருத்துகள் தற்போது கேரள அரசியலில் பெரும் விவாதத்தையும் சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஒரு பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பதவியில் இருப்பவர் இதுபோன்ற அரசியல் கலந்த கருத்துகளை பேசுவது பதவியின் கண்ணியத்திற்கு பொருந்தாது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாணவர் அமைப்பான எஸ்.எஃப்.இ கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
துணைவேந்தரின் இந்த பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாணவர் சங்கம் சார்பில் பல்கலைக்கழக தலைமையகத்தை நோக்கி பேரணி நடத்தப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கல்வித்துறை மற்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் இச்சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva