புதன், 29 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (08:58 IST)

இந்தியாவின் ஐடி மாநிலம் ஆகிறதா கேரளா? பினராயி விஜயனின் பிரமாண்ட இலக்கு..!

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன், 'ReCode Kerala 2025' கருத்தரங்கில், 'விஷன் 2031' திட்டத்தின் கீழ் ஐ.டி துறைக்கான பிரம்மாண்ட இலக்குகளை அறிவித்தார்.
 
2031-க்குள் 5 லட்சம் புதிய உயர்தர வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் உலகளாவிய திறன் மையங்களில் 2 லட்சம் பேருக்கு பணி வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்தியாவின் ஐ.டி சந்தையில் 10 சதவீத பங்கை கைப்பற்றுவது மற்றும் GCCகளின் எண்ணிக்கையை 120 ஆக உயர்த்துவதும் நோக்கம்.
 
ஐ.டி உள்கட்டமைப்பை 3 கோடி சதுர அடிக்கு விரிவாக்கம் செய்ய நில பங்கீட்டு மாதிரி மூலம் தனியார் முதலீடு ஊக்குவிக்கப்படும். தரவு மையங்கள் மற்றும் செயற்கைக்கோள் ஐ.டி பூங்காக்கள் உருவாக்கப்படும்.
 
கேரளா செயற்கை நுண்ணறிவு இயக்கம், கேரளா குறைக்கடத்தி இயக்கம் போன்ற புதிய அமைப்புகள் மூலம் புத்தாக்கங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும்.
 
2016-இல் 300 ஆக இருந்த ஸ்டார்ட்அப்கள் எண்ணிக்கை தற்போது 6,400 ஆக உயர்ந்துள்ளது. ஐ.டி ஏற்றுமதி ரூ. 1 லட்சம் கோடிக்கு அருகில் உள்ளது.
 
Edited by Siva

சிவகாசியில் நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்ட 2959 பேர்.. அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமா?

சிவகாசியில் நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்ட 2959 பேர்.. அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமா?விருதுநகர் மாவட்டத்தின் சிவகாசி பகுதியில் தெருநாய்களின் தாக்குதல் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது. தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட விவரங்களின்படி, கடந்த 19 மாதங்களில் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் மட்டும் 2,959 பேர் தெருநாய் கடியால் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர்.

எங்களை தாக்கினால் 50 மடங்கு பதிலடி கொடுப்போம்.. ஆப்கனுக்கு பாகிஸ்தான் எச்சரிக்கை..!

எங்களை தாக்கினால் 50 மடங்கு பதிலடி கொடுப்போம்.. ஆப்கனுக்கு பாகிஸ்தான் எச்சரிக்கை..!பாகிஸ்தானின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கவாஜா ஆசிஃப், ஆப்கானிஸ்தானின் காபூல் நிர்வாகம் இந்தியாவின் கைப்பாவையாக செயல்படுவதாகக் கடுமையாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். பாகிஸ்தான் மீது எந்தவொரு தாக்குதல் நடந்தாலும், அதற்கு 50 மடங்கு வலுவான பதிலடி கொடுக்கப்படும் என அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தவெகவின் புதிய 28 நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள்.. தனது கட்டுப்பாட்டில் இருக்க விஜய் உத்தரவு..!

தவெகவின் புதிய 28 நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள்.. தனது கட்டுப்பாட்டில் இருக்க விஜய் உத்தரவு..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் அன்றாட செயல்பாடுகளை திறம்பட ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கில், கட்சி தலைவர் விஜய் 28 உறுப்பினர்களை கொண்ட புதிய நிர்வாகக் குழுவை நியமித்துள்ளார்.

கரையை கடந்தது 'மோன்தா'.. சென்னையில் மீண்டும் வெயில்.. மக்கள் நிம்மதி..!

கரையை கடந்தது 'மோன்தா'.. சென்னையில் மீண்டும் வெயில்.. மக்கள் நிம்மதி..!தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவான ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து 'மோன்தா' புயலாக வலுப்பெற்றது. நேற்று காலை மேலும் தீவிரமடைந்த மோன்தா, வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் ஆந்திரக் கடலோர பகுதியான மசூலிப்பட்டினம் – கலிங்கப்பட்டினத்திற்கு இடையே, காக்கிநாடாவிற்கு அருகாமையில் கரையை கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்தது.

காவலர் பயிற்சி: திருச்சூரில் மைதானத்தில் இளம் பெண் உயிரிழப்பு

காவலர் பயிற்சி: திருச்சூரில் மைதானத்தில் இளம் பெண் உயிரிழப்புகேரள மாநிலம் திருச்சூர் பகுதியை சேர்ந்த 22 வயதான பட்டதாரி பெண் ஆதித்யா, காவலர் பணிக்காக விண்ணப்பித்திருந்தார். இதற்காக, அவர் உடல் தகுதி தேர்வுக்கு தீவிரமாக தயாராகி, தினமும் மைதானத்திற்கு சென்று ஓட்டப்பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்தார்.

