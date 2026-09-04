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Written By SIVA SIVA

திருமணத்துக்கு முன் எச்.ஐ.வி. பரிசோதனை கட்டாயம்.. கேரள பாதிரியார் கருத்துக்கு நெட்டிசன்கள் கொந்தளிப்பு..

கேரளா
Written By: SIVA
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (14:09 IST)
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கேரளாவில் திருமணத்துக்கு முன் எச்.ஐ.வி. பரிசோதனை கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும் என்று மார்த்தோமா திருச்சபையை சேர்ந்த மூத்த பாதிரியார் ஒருவர் தெரிவித்த கருத்து தற்போது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேவாலயத்தில் நடைபெறும் திருமணங்களுக்கு முன்பாக மணமக்கள் இருவருக்கும் எச்.ஐ.வி. பரிசோதனை நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது அவரது கருத்தாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
 
திருமணத்துக்கு முன்பு மகள்கள் தொடர்பாக பெற்றோர் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்ற வகையில் அவர் தெரிவித்த சில கருத்துகளும் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, அவரது கருத்துகள் பெண்களை மட்டுமே மையப்படுத்துகிறதா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
 
திருமணத்துக்கு முன் எச்.ஐ.வி. பரிசோதனை என்பது நோய் தடுப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு அடிப்படையில் பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு நடவடிக்கை என்று சிலர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால், அத்தகைய பரிசோதனை நடத்தப்பட்டால் மணமகள் மட்டுமின்றி மணமகனுக்கும் சமமாக அது பொருந்த வேண்டும் என்றும் பலர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
 
பெண்களை மட்டும் குறிப்பிட்டு அறிவுரை வழங்குவது ஏன் என்ற கேள்வியும் சமூக வலைதளங்களில் எழுந்துள்ள நிலையில், பாதிரியாரின் இந்த கருத்து தற்போது பரவலான விவாதமாக மாறியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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