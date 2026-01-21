கேரளாவை உலுக்கிய வீடியோ!.. தற்கொலைக்கு காரணமான பெண் கைது!..
கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு பகுதியில் வசித்து வந்தவர் தீபக். இவர் ஒரு ஜவுளி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தார். கடந்த 16ஆம் தேதி பணிக்காக அரசு பேருந்தில் கண்ணூருக்கு பயணித்திருக்கிறார் தீபக். அப்போது அந்த பேருந்தில் பயணித்த ஷிம்ஜிதா என்கிற ஒரு பெண் தீபக் வேண்டுமென்றே தன் மீது மோதி பாலியல் சீண்டல் செய்வதாக வீடியோ எடுத்து அதை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டார். அதை பலரும் பார்த்ததால் தீபக்கை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தனர்.
ஆனால் தீபக் உண்மை உண்மையிலேயே அப்படி பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபடவில்லை. பேருந்து செல்லும்போதும், டிரைவர் பிரேக் போடும் போதும் பேருந்தில் முன்னாலும், பின்னாலும் இருப்பவர்கள் மீது மோதுவதைதான் அவர் பாலியல் சீண்டல் என குறிப்பிட்டு வீடியோவாக வெளியிட்டிருக்கிறார் என்பது தெரியவந்தது.
வீடியோ வைரல் நடந்தால் மன உளைச்சல் அடைந்த தீபக் நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை எனது தன் குடும்பம் மற்றும் உறவினர்களிடம் சொல்லி புலம்பியதாக தெரிகிறது. மேலும் தனது வீட்டில் மின்விசிறியில் தொங்கி அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதையடுத்து பலரும் அந்த பெண்ணை திட்ட துவங்கினார்கள். அவரை கைது செய்து அவர் மீது நடவடிக்கை வேண்டும் என பலரும் சமூகவலைத்தளங்களில் கோரிக்கை வைத்தார்கள்.. ஒருபக்கம், சம்பந்தப்பட்ட அந்த பெண் ஷம்ஜிதா ஒரு அரசியல் கட்சியிலும் நிர்வாகியாக இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.
கேரள போலீஸ் தன்னை தேடுவதை தெரிந்துகொண்ட ஷம்ஜிதா தனது செல்போனை அணைத்துவிட்டு தலைமறைவானார். இந்நிலையில், அவரை தேடி வந்த போலீசார் வடகரை பகுதியில் பதுங்கியிருந்த ஷம்ஜிதாவை தற்போது கைது செய்துள்ளனர். அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு விரைவில் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.