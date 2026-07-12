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35 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாங்கிய 1000 ரூபாய் கடன்.. வட்டியுடன் சேர்த்து நண்பருக்கு கொடுத்த தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?
சுமார் 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சவூதி அரேபியாவில் பணிபுரிந்தபோது, தன் நண்பர் எட்லா லச்சன்னா என்பவரிடமிருந்து இஸ்மாயில் என்பவர் 120 சவூதி ரியால்களை கடனாகப்பெற்றார். அப்போது அந்த தொகையின் மதிப்பு இந்திய ரூபாயில் சுமார் 1,000 ஆகும். காலப்போக்கில் இருவரும் தொடர்பை இழந்தாலும், அந்த நன்றிக்கடனை இஸ்மாயில் மறக்கவில்லை.
பல ஆண்டுகள் கழித்து, தனது நண்பரை தேடி இஸ்மாயில் புறப்பட்டார். லச்சன்னா தெலங்கானாவின் ஜக்தியால் மாவட்டத்திலுள்ள தர்மபுரியை சேர்ந்தவர் என்பது மட்டுமே அவருக்கு தெரிந்திருந்தது. அந்த தகவலை கொண்டு தீவிரமாக தேடி, ஜூலை 9 அன்று தனது நண்பரின் குடும்பத்தாரை கண்டுபிடித்தார். தான் வாங்கிய கடனுக்குப் பதிலாக, தற்போதைய மதிப்பு மற்றும் வட்டியை கருத்தில் கொண்டு, அவருக்கு 25,000 ரூபாயை இஸ்மாயில் வழங்கினார்.
வெளிநாட்டில் இருந்த லச்சன்னாவிடம் வாட்ஸ்அப் காணொளி அழைப்பு மூலம் இஸ்மாயில் பேசினார். 35 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் தான் கொடுத்த கடனை திருப்பி தந்து, தனது நேர்மையை நிரூபித்த இஸ்மாயிலின் செயலை கண்டு லச்சன்னா வியந்தார். இஸ்மாயிலின் இந்த மனிதாபிமான செயல், காலங்களைக் கடந்த நட்பின் வலிமையையும், மனிதநேயத்தின் மதிப்பையும் வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது.
Edited by Siva
அவனுக்கு ஒன்னும் தெரியாது!... மீண்டும் விஜயை அட்டாக் பண்ணிய அனிதா ராதார்கிருஷ்ணன்..
வணிக கப்பல் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. கப்பலில் இருந்த 11 இந்தியர்களில் 10 பேர் மீட்பு..ஒருவரை காணவில்லை...
ஓமன் கடற்கரை அருகே ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியில் 'ஜிஎஃப்எஸ் கேலக்ஸி' என்ற வணிக கப்பல் மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதலில், அதில் இருந்த 11 இந்தியர்களில் 10 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர், ஒருவர் காணாமல் போயுள்ளார். இந்த தாக்குதலைக் கண்டித்துள்ள இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம், காணாமல் போன இந்தியரை கண்டறிய ஓமன் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து மீட்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளது.
2031-ம் ஆண்டு அண்ணாமலை தான் முதல்வர்.. மாநாட்டில் பங்கேற்க வந்த பெண் பேட்டி..
'We The Leaders' அமைப்பின் சார்பாக நடைபெற்ற முதல் மாநாட்டில், அந்த அமைப்பை சேர்ந்த பெண் உறுப்பினர் ஒருவர் அளித்த பேட்டி அரசியல் வட்டாரங்களில் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. இந்த மாநாட்டில் பேசிய அவர், 2031-ம் ஆண்டு நடைபெறவிருக்கும் தேர்தலில் அண்ணாமலை தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பார் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.