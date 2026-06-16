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கேரளா முழுவதும் மகளிருக்கு இலவச பேருந்து திட்டம் தொடக்கம்: தமிழ்நாட்டில் எப்போது?
கேரள சட்டமன்ற தேர்தலின் போது காங்கிரஸ் கொடுத்த வாக்குறுதியின்படி, மாநிலம் முழுவதும் பெண்களுக்கான இலவச பேருந்து பயணம் சாத்தியமாகியுள்ளது. திருவனந்தபுரம் தம்பானூர் கே.எஸ்.ஆர்.டி.சி வளாகத்தில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட விழாவில், 'பிரியதர்ஷினி' என்று பெயரிடப்பட்ட இத்திட்டத்தை அம்மாநில முதல்வர் வி.டி.சதீசன் 'ஜீரோ டிக்கெட்' வழங்கி முறைப்படி தொடங்கி வைத்தார்.
வரலாற்று சிறப்புமிக்க பொது போக்குவரத்து தொடக்க இடத்தில் இந்த திட்டம் அமைந்திருப்பது பெருமைக்குரியது என குறிப்பிட்ட முதல்வர், இதன் மூலம் மீனவ பெண்கள், மாணவிகள், உழைக்கும் மகளிர் மற்றும் திருநங்கைகள் உள்ளிட்ட பல தரப்பினரின் மாதாந்திர பயணச்செலவு மிச்சமாகி குடும்ப சேமிப்பாக மாறும் என்றார்.
இத்திட்டத்திற்காக அரசு ஆண்டுக்கு ரூ.800 கோடி ஒதுக்கீடு செய்கிறது. தனியார் பேருந்துகளுக்கு பாதிப்பில்லாமல் பொது போக்குவரத்தை வலுப்படுத்துவதே அரசின் நோக்கம் என்றும், இது பெண்களுக்கு அரசு அளிக்கும் ஆகச்சிறந்த கௌரவம் என்றும் அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் பேசினார்.
Edited by Siva
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அமெரிக்க-ஈரான் அமைதி ஒப்பந்தம் எதிரொலி... இந்திய பங்குச் சந்தையில் மாபெரும் எழுச்சி!
உலகளாவிய சாதகமான சூழல்களால் இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று அதிரடி ஏற்றத்தை கண்டுள்ளது. அமெரிக்க-ஈரான் அமைதி ஒப்பந்தம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை 5 சதவீதம் சரிந்து பீப்பாய் 82.90 டாலராக குறைந்ததே இதற்கு முக்கிய காரணமாகும். இதனால் மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீடான சென்செக்ஸ் 736.38 புள்ளிகள் உயர்ந்து 76,264.33 புள்ளிகளாகவும், தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீடான நிஃப்டி 231 புள்ளிகள் உயர்ந்து 23,853.90 புள்ளிகளாகவும் நிறைவடைந்தன.
6 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் விரிவாக்கம்: செப்டம்பர் 17-ல் தொடக்கம்!
தமிழ்நாட்டில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் 'முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம்' அடுத்த கட்டமாக விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளது. இதன்படி, 6 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கும் இத்திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்திட ஏதுவாக, முதற்கட்ட நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன.