வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (14:41 IST)

வெளிநாட்டு கேரள மக்களுக்கு அரசே தரும் காப்பீட்டு திட்டம்: முதல்வர் பினராயி விஜயன் அறிவிப்பு..!

வெளிநாட்டு கேரள மக்களுக்கு அரசே தரும் காப்பீட்டு திட்டம்: முதல்வர் பினராயி விஜயன் அறிவிப்பு..!
உலகெங்கும் வாழும் கேரள மக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலனை கருத்தில் கொண்டு, "நோர்கா கேர்" என்ற விரிவான சுகாதார மற்றும் விபத்து காப்பீட்டுத் திட்டத்தை கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தொடங்கி வைத்தார். 
 
நோர்கா ரூட்ஸ் (NORKA Roots) என்ற அமைப்பின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ், நோர்கா அடையாள அட்டை வைத்திருக்கும் வெளிநாடுவாழ் கேரளர்கள் மற்றும் மாணவர்கள், ₹5 லட்சம் சுகாதாரக் காப்பீடும், ₹10 லட்சம் விபத்து காப்பீடும் பெறுவார்கள். குறைந்த பிரீமியம், ஏற்கனவே உள்ள நோய்களுக்கும் காப்பீடு, மற்றும் காத்திருப்பு காலம் இல்லாதது இத்திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களாகும். 
 
இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனாளிகள், இந்தியா முழுவதும் உள்ள 16,000-க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகளில், குறிப்பாக கேரளாவில் உள்ள 500 மருத்துவமனைகளில் ரொக்கமில்லா சிகிச்சை பெற முடியும். மேலும், வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா திரும்பும் வெளிநாடுவாழ் கேரளர்கள் மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள பிற மாநிலங்களில் வாழும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள், இத்திட்டத்தின் மூலம் எளிதாக மருத்துவ வசதியைப் பெறலாம்.
 
இத்திட்டம், எதிர்காலத்தில் வளைகுடா நாடுகளிலும் விரிவுபடுத்தப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது. 
 
Edited by Siva

இல்ல.. எங்களுக்கு புரியல! இதுதான் தூய்மை இந்தியாவா? - கிண்டலுக்கு உள்ளான ரயில்வே பதிவு!

இல்ல.. எங்களுக்கு புரியல! இதுதான் தூய்மை இந்தியாவா? - கிண்டலுக்கு உள்ளான ரயில்வே பதிவு!தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ரயில் நிலையம் சுத்தம் செய்யப்பட்டதாக மத்திய ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள பதிவு கிண்டலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது.

தனியார் பள்ளி, கல்லூரிகளிலும் இடஒதுக்கீடு: பீகார் தேர்தலுக்காக ராகுல் காந்தி கொடுத்த வாக்குறுதி

தனியார் பள்ளி, கல்லூரிகளிலும் இடஒதுக்கீடு: பீகார் தேர்தலுக்காக ராகுல் காந்தி கொடுத்த வாக்குறுதிமக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி பிகார் சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி முக்கிய வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்: ஓய்வூதிய பணம் ரூ.23 கோடியை ஒரே நாளில் இழந்த வங்கி அதிகாரி.!

டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்: ஓய்வூதிய பணம் ரூ.23 கோடியை ஒரே நாளில் இழந்த வங்கி அதிகாரி.!ஓய்வுபெற்ற வங்கி அதிகாரியை 'டிஜிட்டல் கைது' செய்து, அவரது வாழ்நாள் சேமிப்பான ரூ. 23 கோடியை சைபர் மோசடி கும்பல் பறித்துள்ளது.

ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் தொடரும்! வரிகள் இன்னும் குறையும்! - பிரதமர் மோடி அதிரடி!

ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் தொடரும்! வரிகள் இன்னும் குறையும்! - பிரதமர் மோடி அதிரடி!இந்தியாவில் ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள நிலையில் மேலும் பல சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட உள்ளதாக பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

உணவுக்காக காத்திருந்த அப்பாவிகள் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல்.. காசாவில் 80 பேர் பலி..!

உணவுக்காக காத்திருந்த அப்பாவிகள் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல்.. காசாவில் 80 பேர் பலி..!காசா பகுதியில் இஸ்ரேல் ராணுவம் நடத்திய கடுமையான வான்வழி தாக்குதலில், குழந்தைகள் உட்பட சுமார் 80 பாலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த தாக்குதல், நிவாரண முகாம்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களை இலக்கு வைத்து நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com