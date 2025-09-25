வெளிநாட்டு கேரள மக்களுக்கு அரசே தரும் காப்பீட்டு திட்டம்: முதல்வர் பினராயி விஜயன் அறிவிப்பு..!
உலகெங்கும் வாழும் கேரள மக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலனை கருத்தில் கொண்டு, "நோர்கா கேர்" என்ற விரிவான சுகாதார மற்றும் விபத்து காப்பீட்டுத் திட்டத்தை கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தொடங்கி வைத்தார்.
நோர்கா ரூட்ஸ் (NORKA Roots) என்ற அமைப்பின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ், நோர்கா அடையாள அட்டை வைத்திருக்கும் வெளிநாடுவாழ் கேரளர்கள் மற்றும் மாணவர்கள், ₹5 லட்சம் சுகாதாரக் காப்பீடும், ₹10 லட்சம் விபத்து காப்பீடும் பெறுவார்கள். குறைந்த பிரீமியம், ஏற்கனவே உள்ள நோய்களுக்கும் காப்பீடு, மற்றும் காத்திருப்பு காலம் இல்லாதது இத்திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களாகும்.
இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனாளிகள், இந்தியா முழுவதும் உள்ள 16,000-க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகளில், குறிப்பாக கேரளாவில் உள்ள 500 மருத்துவமனைகளில் ரொக்கமில்லா சிகிச்சை பெற முடியும். மேலும், வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா திரும்பும் வெளிநாடுவாழ் கேரளர்கள் மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள பிற மாநிலங்களில் வாழும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள், இத்திட்டத்தின் மூலம் எளிதாக மருத்துவ வசதியைப் பெறலாம்.
இத்திட்டம், எதிர்காலத்தில் வளைகுடா நாடுகளிலும் விரிவுபடுத்தப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது.
