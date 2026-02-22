ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026 (12:56 IST)

ஒரே நேரத்தில் பல பெண்களுடன் தொடர்பு.. இன்ஸ்டாகிராமால் சிக்கிய மன்மதன்..!

கேரள மாநிலம் திருச்சூரை சேர்ந்த 38 வயது சமூக வலைதள பிரபலம் யது கிரீஷ், இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பெண்களை தொடர்பு கொண்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டார். 
 
இன்ஸ்டாகிராமில் பல கணக்குகளை கொண்டு மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வந்த இவர், பெண்களிடம் நட்பாக பழகி அவர்களின் நம்பிக்கையை பெற்றுள்ளார். ஒரு பெண் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் விசாரணையை தொடங்கிய நிலையில், மேலும் இரண்டு பெண்கள் முன்வந்து யது கிரீஷ் தங்களை திருமண ஆசை காட்டி ஏமாற்றி வன்கொடுமை செய்ததாக தெரிவித்துள்ளனர். 
 
இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தின் கீழ் இவர் மீது பல வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. திருச்சூர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் இந்த வழக்கை விசாரித்து வரும் நிலையில், இன்னும் பல பெண்கள் இவரால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. 
 
சமூக வலைதளங்கள் மூலம் அறிமுகமாகும் நபர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
 
Edited by Siva 

