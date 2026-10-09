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  4. Kerala High Court Orders FIR Against Former CM Pinarayi Vijayan and Family in CMRL Bribery Case
Written By SIVA SIVA

பினராயி விஜயன் மற்றும் மகள், மருமகன் மீது வழக்கு தொடர அனுமதி.. கேரள ஐகோர்ட் உத்தரவு..

கேரளா உயர் நீதிமன்றம்
Written By: SIVA
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (11:50 IST)
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கொச்சின் மினரல்ஸ் அண்ட் ரூடைல் லிமிடெட்  நிறுவன லஞ்ச ஊழல் வழக்கில், கேரள முன்னாள் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், அவரது மகள் வீணா மற்றும் வீணாவின் கணவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான பா.அ.முகமது ரியாஸ் ஆகியோர் மீது ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் முதல் தகவல் அறிக்கை  பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த கேரள உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
வீணாவின் 'எக்சாலாஜிக் சொல்யூஷன்ஸ்' நிறுவனத்திற்கு எந்தவொரு சேவையையும் பெறாமல், CMRL நிறுவனம் சுமார் ரூ.3.28 கோடி பணப் பரிமாற்றம் செய்ததாக அமலாக்கத்துறை  குற்றம் சாட்டியிருந்தது. இந்தத் தகவல்களை அமலாக்கத்துறை கேரள காவல் துறைக்கு அனுப்பி வழக்குப் பதிவு செய்யக் கோரியது. ஆனால், காவல் துறை உடனடியாக எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யாமல் முதற்கட்ட விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டதை எதிர்த்து வழக்கறிஞர் கே.எம்.ஷாஜஹான் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்தார்.
 
மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஏ.பத்ருதீன், அமலாக்கத்துறை அளித்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் நேரடியாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டார். முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது இந்த எஃப்.ஐ.ஆர் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருப்பது கேரள அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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