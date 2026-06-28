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அந்தரங்க உறுப்பில் போதை மருந்து கடத்திய 2 பெண்கள்.. 88 கிராம் போதைப்பொருள் பறிமுதல்..
கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் 308 கிராம் எம்.டி.எம்.ஏ என்ற வீரியமிக்க போதைப்பொருளை கடத்திய வழக்கில் இரண்டு பெண்கள் உட்பட ஏழு பேரை மாவட்ட போதைப்பொருள் தடுப்பு சிறப்புப் படையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
திருச்சூர் மாவட்டத்தின் சமீபத்திய மாதங்களில் நடத்தப்பட்ட மிகப்பெரிய போதைப்பொருள் வேட்டைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். வாணியம்பாறை பகுதியில் போலீஸார் நடத்திய வாகன சோதனையின் போது, பாலக்காட்டில் இருந்து திருச்சூர் நோக்கி வந்த சொகுசு கார் ஒன்றை மறித்துச் சோதனையிட்டனர்.
அப்போது காரில் இருந்த ஒரு பெண்ணின் ரகசிய உறுப்பில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 2 கிராம் போதைப்பொருள் முதற்கட்டமாகக் கைப்பற்றப்பட்டது. காரில் இருந்த ஷிஃபாஸ், வித்யா, ஜிஷ்ணு மற்றும் ஸ்ரீலட்சுமி ஆகிய நால்வர் உடனடியாகக் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் நடத்திய தீவிர விசாரணையைத் தொடர்ந்து, ஷிஃபாஸ் என்பவரது வீட்டில் போலீஸார் சோதனை நடத்தி மேலும் 18 கிராம் எம்.டி.எம்.ஏ-வைப் பறிமுதல் செய்தனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, சாவக்காடு பகுதியில் உள்ள ஒரு அலுமினியப் பட்டறையில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 288 கிராம் போதைப்பொருளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இந்த நெட்வொர்க்கில் தொடர்புடைய ஷபீர், அன்ஷாத் மற்றும் சுமேஷ் ஆகிய மேலும் மூன்று பேரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். குற்றவாளிகளின் மொபைல் போன் ஆதாரங்கள் மூலம் இந்த ஒட்டுமொத்த போதைப்பொருள் கும்பலையும் போலீஸார் கூண்டோடு பிடித்துள்ளனர்.
Edited by Siva
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வில் முறைகேடுகள்!.. பழனிச்சாமி பகீர்!...
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்ற இடம் புகார்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயம் செய்யும் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களை நியமிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
விரைவில் சட்டசபையில் விஜய் டான்ஸ் ஆடுவார்!.. உதயநிதி ஸ்டாலின் நக்கல்!..
அந்தரங்க உறுப்பில் போதை மருந்து கடத்திய 2 பெண்கள்.. 88 கிராம் போதைப்பொருள் பறிமுதல்..
மொஹரம் ஊர்வலத்தில் 15000 பேரை கொல்ல திட்டமிட்டேன்.. தன்னார்வலர்களின் விழிப்புணர்வால் மிகப்பெரிய அசம்பாவிதம் தடுப்பு...
மும்பையில் நடைபெற்ற மொஹரம் ஊர்வலத்தின் போது, மக்களுக்கு விஷ மாத்திரைகளை விநியோகித்த ஃபய்யாஸ் பிரேம்ஜி என்ற நபரை காவல்துறை சரியான நேரத்தில் கைது செய்ததால் ஒரு பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. பைகுல்லா பகுதியில் இந்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்ட 11 பேருக்கு வயிற்று வலி மற்றும் வாந்தி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் பிடிபட்டார்.
விமான நிலையம் முதல் கத்திப்பாரா வரை கேட்வே ஆப் சென்னை.. மெகா திட்டம் ரெடி...
சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து கத்திப்பாரா மேம்பாலம் வரையிலான 4.8 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலையை அழகுபடுத்தும் நோக்கில் 'கேட்வே ஆப் சென்னை' என்ற புதிய மெகா திட்டத்தை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி செயல்படுத்தவுள்ளது. சென்னைக்கு வரும் சர்வதேச பயணிகளையும் முதலீட்டாளர்களையும் கவரும் வகையில் இந்தத் திட்டம் உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்களைக் கொண்டு வரவுள்ளது.