சனி, 1 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 1 நவம்பர் 2025 (10:32 IST)

அதி தீவிர வறுமையை ஒழித்த இந்தியாவின் முதல் மாநிலம்: குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!

அதி தீவிர வறுமையை ஒழித்த இந்தியாவின் முதல் மாநிலம்: குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!
கேரள மாநிலம் இந்தியாவில் அதி தீவிர வறுமையை ஒழித்த முதல் மாநிலமாக சாதனை படைத்துள்ளது. 
 
கேரள தினத்தை முன்னிட்டுச் சட்டப்பேரவையில் பேசிய முதல்வர் பினராயி விஜயன், 2021ல் அளிக்கப்பட்ட முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
 
இந்த சாதனையைப் பெற, கேரளா ரூ.1,000 கோடிக்கும் அதிகமான முதலீட்டில், ஒரு பொதுவான கொள்கைக்கு பதிலாக நுண்ணிய திட்டமிடல் என்ற வியூகத்தை கையாண்டது. இதன் மூலம் 64,006 பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்கள் கண்டறியப்பட்டு, அவற்றின் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்பத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டன.
 
20,648 குடும்பங்களுக்குத் தினமும் உணவு உறுதி செய்யப்பட்டது. 85,721 நபர்களுக்கு சிகிச்சை மற்றும் மருந்து வசதிகள் கிடைத்தன. 5,400-க்கும் மேற்பட்ட புதிய வீடுகள் கட்டப்பட்டன, 5,522 வீடுகள் சீரமைக்கப்பட்டன.
 
எனினும், எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி முதல்வரின் அறிவிப்பை "முற்றிலும் மோசடி" எனக் கூறி சிறப்பு கூட்டத்தை புறக்கணித்தது. இதற்கு பதிலளித்த முதல்வர் விஜயன், "நாங்கள் சொன்னதை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளோம்" என்று உறுதியாக கூறினார்.
 
Edited by Mahendran

இந்த மாதம் வணிக பயன்பாடு சிலிண்டர் விலை குறைவு! - சிலிண்டர் விலை நிலவரம்!

இந்த மாதம் வணிக பயன்பாடு சிலிண்டர் விலை குறைவு! - சிலிண்டர் விலை நிலவரம்!மாதம்தோறும் சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் இந்த மாதம் சமையல் கேஸ் விலை குறைந்துள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இயற்றப்பட்ட 9 சட்ட மசோதாக்களுக்கு அனுமதி.. ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி கையெழுத்து..!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இயற்றப்பட்ட 9 சட்ட மசோதாக்களுக்கு அனுமதி.. ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி கையெழுத்து..!தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இயற்றப்பட்ட 9 சட்ட மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அனுமதி வழங்கியுள்ளார்.

ஃபோர்டு நிறுவனத்துடன் தமிழக அரசு ஒப்பந்தம்: ரூ.3250 கோடி முதலீட்டில் என்ஜின் உற்பத்தி!

ஃபோர்டு நிறுவனத்துடன் தமிழக அரசு ஒப்பந்தம்: ரூ.3250 கோடி முதலீட்டில் என்ஜின் உற்பத்தி!இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதாரமான தமிழகத்தில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் முயற்சியாக, ஃபோர்டு நிறுவனத்துடன் இன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி நினைவு நிகழ்ச்சி: பிரதமர் மோடி பேச்சு!

சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி நினைவு நிகழ்ச்சி: பிரதமர் மோடி பேச்சு!டெல்லியில் நடந்த சர்வதேச ஆர்ய மகா சம்மேளனத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டார். சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதியின் 200வது பிறந்தநாளையும், ஆர்ய சமாஜத்தின் 150 ஆண்டுகாலச் சேவையையும் நினைவுகூரும் வகையில், மோடி ஒரு நினைவு நாணயத்தை வெளியிட்டார்.

டெங்கு மற்றும் மழைக்கால நோய்த்தடுப்பு: சுகாதாரத்துறை தயார்நிலை குறித்து அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல்!

டெங்கு மற்றும் மழைக்கால நோய்த்தடுப்பு: சுகாதாரத்துறை தயார்நிலை குறித்து அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல்!வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு மழைக்கால நோய்களை தடுக்க, சுகாதாரத்துறை மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com