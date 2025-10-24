வெள்ளி, 24 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 24 அக்டோபர் 2025 (11:54 IST)

இந்தியாவின் முதல் வறுமையில்லாத மாநிலம்.. முதல்வர் பெருமிதம்..!

இந்தியாவின் முதல் வறுமையில்லாத மாநிலம்.. முதல்வர் பெருமிதம்..!
கேரளா தோன்றிய தினமான நவம்பர் 1 அன்று, அம்மாநிலத்தை வறுமையற்ற மாநிலமாக முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவுள்ளார்.
 
திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள மத்திய மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த விழாவில், பிரபல நடிகர்களும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுமான கமல்ஹாசன், மம்மூட்டி, மோகன்லால் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்துகொள்கின்றனர். எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்தச் சாதனை குறித்து பேசிய உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் எம்.பி. ராஜேஷ் மற்றும் கல்வி அமைச்சர் வி. சிவன்குட்டி, "தீவிர வறுமையை ஒழித்ததன் மூலம், கேரளா இந்த இலக்கை அடைந்த நாட்டின் முதல் மாநிலம் மற்றும் உலகிலேயே இரண்டாவது பிராந்தியம் என்ற பெருமையைப் பெறுகிறது" என்று தெரிவித்தனர்.
 
தீவிர வறுமை என்பது உணவு, இருப்பிடம், கல்வி போன்ற அடிப்படை தேவைகளைக்கூட பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலையை குறிக்கிறது. உலக வங்கி இதை ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.180க்கும் குறைவான செலவில் வாழ்வது என வரையறுக்கிறது. இந்த சாதனையை முன்னிட்டு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு.. புயலாக மாற வாய்ப்பு உண்டா?

வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு.. புயலாக மாற வாய்ப்பு உண்டா?தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று தெரிவித்துள்ளது. இது வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் உருவாகியுள்ள இரண்டாவது புயல் சின்னம் ஆகும்.

எல்லாம் AI மயம்! மெட்டாவில் மேலும் ஊழியர்கள் நீக்கம்! - அதிர்ச்சியில் ஐடி துறை!

எல்லாம் AI மயம்! மெட்டாவில் மேலும் ஊழியர்கள் நீக்கம்! - அதிர்ச்சியில் ஐடி துறை!உலகம் முழுவதும் ஏஐ ஆட்டோமேஷன் காரணமாக ஐடி ஊழியர்கள் பணிநீக்கம் நடந்து வரும் நிலையில் மெட்டா நிறுவனம் மேலும் பல பணியாளர்களை நீக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

பைக்கில் மோதியதில் தீப்பற்றிய பேருந்து! 21 பேர் உடல் கருகி பலி! - ஆந்திராவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!

பைக்கில் மோதியதில் தீப்பற்றிய பேருந்து! 21 பேர் உடல் கருகி பலி! - ஆந்திராவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!ஆந்திராவின் கர்னூல் மாவட்டத்தில் பேருந்து தீ விபத்தில் பலர் பலியான சம்பவம் தேசிய அளவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் மின்சாரக் கட்டணம் திடீர் உயர்வு? பொதுமக்கள் புகாருக்கு அதிகாரிகள் விளக்கம்!

தமிழகத்தில் மின்சாரக் கட்டணம் திடீர் உயர்வு? பொதுமக்கள் புகாருக்கு அதிகாரிகள் விளக்கம்!கடந்த மாத மின் கட்டணம் தங்களுக்கு அதிகமாக வந்துள்ளதாக பலர் புகார் அளித்துள்ள நிலையில் அதுகுறித்து மின்வாரிய அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com