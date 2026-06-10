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கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசில் ரூ. 36,000 கோடி முறைகேடு நடந்துள்ளது.. பாஜக குற்றச்சாட்டு..
கர்நாடகாவில் திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கான 30 ஆண்டு ஒப்பந்தத்தில் ரூ. 36,000 கோடி முறைகேடு நடந்துள்ளதாக பாஜக குற்றம் சாட்டியுள்ளது. அம்மாநில எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆர். அசோகா, இந்த ஊழல் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை மற்றும் லோக் ஆயுக்தாவிடம் புகார் அளிக்கப்போவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
உலக வங்கியால் நிதி மோசடிக்காக தடை செய்யப்பட்ட மற்றும் 2016-ல் பெங்களூரு மாநகராட்சியால் கருப்பு பட்டியலில் வைக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்திற்கு இந்த டெண்டர் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் சாடினார். முந்தைய முறையில் கழிவு மேலாண்மைக்கு ஆண்டுக்கு ரூ. 1,344 கோடி மட்டுமே செலவிடப்பட்ட நிலையில், தற்போதைய புதிய ஒப்பந்தப்படி 30 ஆண்டுகளுக்குக் கழிவுப் பதப்படுத்துதலுக்கு மட்டும் ரூ. 39,437 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதன் மூலம் அரசுக்குக் கூடுதல் நிதிச்சுமை ஏற்படுவதுடன், சுமார் ரூ. 10,000 கோடி வரை லஞ்சம் கைமாறியிருக்கலாம் என்றும் அசோகா குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இந்த 30 ஆண்டு கால நீண்ட ஒப்பந்தத்திற்குத் தங்களது நிதியமைச்சகமே எதிர்ப்பு தெரிவித்து, கால அளவை 10 ஆண்டுகளாகக் குறைக்கப் பரிந்துரைத்ததையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் நிலவும் பெங்களூரு வளர்ச்சித் துறைக்கான அதிகாரப் போட்டியே இந்த ஊழலுக்குக் காரணம் என்றும், இந்த விவகாரத்தை ஆளுநரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு செல்லவுள்ளதாகவும் பாஜவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Edited by Siva
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கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசில் ரூ. 36,000 கோடி முறைகேடு நடந்துள்ளது.. பாஜக குற்றச்சாட்டு..
தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதில் வீழ்ச்சி.. பங்குச்சந்தை நோக்கி திரும்பும் இந்தியர்கள்...
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ரெப்போ உயராவிட்டாலும் வட்டியை உயர்த்திய எச்டிஎஃப்சி.. கடன் வாங்கியவர்கள் அதிருப்தி..
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