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  4. Karnataka Teachers Can Use ‘Tr’ Prefix as Mark of Respect, Says DK Shivakumar
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 6 September 2026 (18:32 IST)

மருத்துவர்களுக்கு Dr, பொறியாளர்களுக்கு Er.. அதேபோல் ஆசிரியர்களுக்கு இனி Tr.. கர்நாடக முதல்வர் அறிவிப்பு..

கர்நாடகா
Written By: SIVA
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (18:32 IST)
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ஆசிரியர்களின் சமூக பங்களிப்பை கௌரவிக்கும் வகையில், கர்நாடகாவில் ஆசிரியர்கள் தங்களது பெயருக்கு முன் ‘Tr’ என்ற முன்னொட்டை பயன்படுத்தலாம் என முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார் அறிவித்துள்ளார். ஆசிரியர் தினத்தையொட்டி இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
 
மருத்துவர்களுக்கு ‘Dr’, பொறியாளர்களுக்கு ‘Er’, பேராசிரியர்களுக்கு ‘Prof’ என தொழில்முறை அங்கீகாரம் இருப்பதைப் போல, ஆசிரியர்களுக்கும் ‘Tr’ என்ற அடையாளம் வழங்கப்படுவதாக சிவகுமார் தெரிவித்துள்ளார். அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஆலோசித்த பிறகே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.
 
இதுகுறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட சிவகுமார், ஒரு மருத்துவர், பொறியாளர், விவசாயி, அதிகாரி, தொழிலதிபர் அல்லது அரசியல் தலைவரை உருவாக்குவதற்குப் பின்னால் ஒரு ஆசிரியரின் பங்களிப்பு இருப்பதாக குறிப்பிட்டார். கர்நாடகாவில் மட்டும் சுமார் 4.5 லட்சம் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் அறிவு, குணநலன் மற்றும் எதிர்காலத்தை உருவாக்கி வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
 
‘Tr’ என்பது வெறும் பட்டம் அல்ல; வாழ்நாள் முழுவதும் கல்விச் சேவை செய்யும் ஆசிரியர்களுக்கான மரியாதையின் அடையாளம் என அவர் விளக்கினார். பெற்றோர் குழந்தைகளை உலகிற்கு கொண்டு வருகிறார்கள் என்றால், ஆசிரியர்கள் அவர்களுக்கு வாழ்க்கையை வழிநடத்துகின்றனர் என்றும் சிவகுமார் கூறினார்.
 
நாட்டின் முக்கிய தூண்களாக வீரர்கள், தொழிலாளர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் விவசாயிகளை மதிக்க வேண்டியது அரசின் பொறுப்பு என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். ஆசிரியர்களின் சேவையை அங்கீகரிக்கும் வகையில் ‘Tr’ முன்னொட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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