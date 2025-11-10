சிறையா அல்லது பார்ட்டி ஹாலா? சிறை மற்றும் உதவி கண்காணிப்பாளர் பணிநீக்கம்..!

திங்கள், 10 நவம்பர் 2025
Last Updated : திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (13:39 IST)

பெங்களூருவின் பரப்பன அக்ரஹாரா மத்திய சிறையில் கைதிகளுக்கு விஐபி வசதிகள் மற்றும் சட்டவிரோத செயல்பாடுகள் நடப்பது பற்றிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் வெளியான நிலையில், கர்நாடக அரசு மூத்த சிறை அதிகாரிகளை அதிரடியாக பதவி நீக்கம் செய்துள்ளது.
 
சிறை கண்காணிப்பாளர் மாஹெகெரி மற்றும் சிறை உதவி கண்காணிப்பாளர் அசோக் பஜந்த்ரி ஆகியோர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். தலைமை சிறை கண்காணிப்பாளர் சுரேஷ் மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
 
சமீபத்தில் வெளியான ஒரு வீடியோவில், ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள், தொடர் பாலியல் குற்றவாளி உமேஷ் ரெட்டி, நடிகர் தருண் உள்ளிட்ட உயர் பாதுகாப்புக் கைதிகள், மொபைல் போன் பயன்படுத்துதல், ஸ்மார்ட் டிவி பார்த்தல் மற்றும் சிறப்பு வசதிகளை அனுபவித்தல் போன்ற காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின. மற்றொரு வீடியோவில் கைதிகள் "இரவு முழுவதும் பார்ட்டி" என கூச்சலிட்டு நடனமாடியதும் பதிவாகியுள்ளது.
 
"இதை அரசு ஒருபோதும் பொறுத்துக்கொள்ளாது. இது சிறையா அல்லது பார்ட்டி ஹாலா? என்று கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் ஜி. பரமேஸ்வரா கண்டனம் தெரிவித்தார். பொறுப்பான அதிகாரிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், இது அரசியல் ரீதியான நடவடிக்கை அல்ல என்றும் அவர் உறுதிப்படுத்தினார்.
 
 
அனைத்து பள்ளிகளிலும் ‘வந்தே மாதரம்’ பாடுவது கட்டாயம்: உபி முதல்வர் யோகிஉத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத், மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களிலும் வந்தே மாதரம் பாடல் கட்டாயம் பாடப்பட வேண்டும் என்று அறிவித்துள்ளார். இந்த நடவடிக்கை தேசத்தின் மீதான மரியாதையையும், பெருமையுணர்வையும் மாணவர்களிடையே வளர்ப்பதை நோக்கமாக கொண்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்.

வெயில் அவ்வளவுதான்.. நாளை முதல் சென்னையில் மீண்டும் மழை: தமிழ்நாடு வெதர்மேன்சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு (நவம்பர் 10 மற்றும் 11) பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை ஆய்வாளர் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா - நேபாளம் சர்வதேச எல்லை திடீரென மூடப்பட்டது: என்ன காரணம்?பிஹார் சட்டமன்ற தேர்தலின் இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நாளை நடைபெறவுள்ளதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இந்தியா - நேபாளம் இடையேயான சர்வதேச எல்லை மூடப்பட்டுள்ளது.

கல்லீரால் நோய்!.. சிகிச்சை பலனின்றி நடிகர் அபிநய் மரணம்!.. ரசிகர்கள் இரங்கல்!...நடிகர் தனுஷ் அறிமுகமான துள்ளுவதோ இளமை திரைப்படம் மூலம் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் அபிநய். அதன்பின் ஜங்ஷன் சிங்காரச் சென்னை உள்ளிட்ட பல படங்களிலும் நடித்தார். அதில் பல படங்களில் ஓரிரு காட்சிகளில் மட்டுமே வருவார். சில படங்களில் கதாநாயகனாகவும் நடித்தார்

இந்தியாவை வங்கதேசத்தில் இருந்து தாக்க சதியா? ஹபீஸ் சயீத் திட்டம் என தகவல்..!லஷ்கர்-இ-தைபா பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் ஹபீஸ் சயீத், வங்கதேசம் வழியாக இந்தியாவுக்கு எதிராக புதிய பயங்கரவாத தாக்குதலை தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்காக, தனது நெருங்கிய கூட்டாளிகளில் ஒருவரை அவர் வங்கதேசத்துக்கு அனுப்பியுள்ளதாக, லஷ்கர் தளபதி ஒருவர் அண்மையில் நடந்த பொதுக் கூட்டத்தில் வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளார்.

