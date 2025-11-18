செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025 (13:59 IST)

பெங்களூரை விட்டு வெளியேறினால் கோடிக்கணக்கில் சலுகை.. கர்நாடக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு..!

பெங்களூரை விட்டு வெளியேறினால் கோடிக்கணக்கில் சலுகை.. கர்நாடக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு..!
கர்நாடக அரசு, பெங்களூருவில் உள்ள போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் அதிக மக்கள்தொகை சுமையை குறைக்கும் நோக்கில், இரண்டாம் தர நகரங்களுக்கு செல்லும் ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்களுக்கு பல்வேறு கவர்ச்சிகரமான சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது.
 
தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கை 2025 - 2030-ன் கீழ், மைசூரு, ஹூப்லி - தர்வாத் போன்ற நகரங்களில் தொழில்களை பரவ செய்வதற்காக ரூ. 960 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
பெங்களூரை விட்டு வேறு நகரங்களுக்கு செல்லும் நிறுவன்ங்களுக்கான முக்கிய சலுகைகள்:
 
ரூ. 2 கோடி வாடகையில் 50% தள்ளுபடி.
 
5 ஆண்டுகளுக்கு 100% மின்சார கட்டணத் தள்ளுபடி.
 
ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுச் செலவினங்களில் சுமார் ரூ. 50 கோடி வரை, 40% தொகையைத் திரும்பப் பெற வாய்ப்பு.
 
இந்தச் சலுகைகள் அடுத்த மாதம் தொடங்கும் என்றும், முதலில் விண்ணப்பிக்கும் நூறு ஸ்டார்ட்-அப்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த திட்டம் பெங்களூருவின் சுமையை குறைத்து, மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியையும் மேம்படுத்த உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

பிகார் சபாநாயகர் யார்? பாஜக, ஜேடியூ இடையே கடும் போட்டி..!

பிகார் சபாநாயகர் யார்? பாஜக, ஜேடியூ இடையே கடும் போட்டி..!பிகாரில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசு அமையவிருக்கும் நிலையில், சபாநாயகர் பதவியை கைப்பற்றுவதில் கூட்டணி கட்சிகளான பாஜக மற்றும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.

நாளை பிரதமர் மோடி - எடப்பாடி பழனிச்சாமி சந்திப்பு.. முக்கிய பேச்சுவார்த்தையா?

நாளை பிரதமர் மோடி - எடப்பாடி பழனிச்சாமி சந்திப்பு.. முக்கிய பேச்சுவார்த்தையா?அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை கோவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திக்க நேரம் கோரியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஹமாஸ் பாணியில் ட்ரோன்கள் மூலம் டெல்லியை தாக்க திட்டமா? NIA விசாரணையில் அதிர்ச்சி..!

ஹமாஸ் பாணியில் ட்ரோன்கள் மூலம் டெல்லியை தாக்க திட்டமா? NIA விசாரணையில் அதிர்ச்சி..!டெல்லி செங்கோட்டை அருகே சமீபத்தில் நடந்த கார் வெடிப்பு சம்பவத்திற்கு முன்னதாக, பயங்கரவாதிகள் ஹமாஸ் குழு பாணியில் ட்ரோன்கள் மற்றும் ஏவுகணைகள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தத் திட்டமிட்டதாக NIA விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த திட்டம் தோல்வியடைந்ததாலேயே கார் குண்டு வெடிப்பை செயல்படுத்த முடிவு செய்துள்ளனர்.

ஷேக் ஹசீனாவுக்கு வழங்கப்பட்ட மரண தண்டனை தீர்ப்புக்கு எதிர்ப்பு.. கலவரத்தில் 2 பேர் பலி..!

ஷேக் ஹசீனாவுக்கு வழங்கப்பட்ட மரண தண்டனை தீர்ப்புக்கு எதிர்ப்பு.. கலவரத்தில் 2 பேர் பலி..!வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு வழங்கப்பட்ட மரண தண்டனை தீர்ப்புக்கு எதிராக தலைநகர் டாக்காவில் வெடித்த வன்முறை போராட்டங்களில் இருவர் உயிரிழந்தனர்.

போதைபொருட்களுடன் வந்த பாகிஸ்தான் 255 ட்ரோன்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது: BSF தகவல்..!

போதைபொருட்களுடன் வந்த பாகிஸ்தான் 255 ட்ரோன்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது: BSF தகவல்..!பாகிஸ்தானில் இருந்து இந்திய எல்லைக்குள், குறிப்பாக பஞ்சாப் பகுதிகளில், போதைப்பொருட்கள் மற்றும் ஆயுதங்களை கடத்தும் முயற்சிகளை முறியடிக்கும் விதமாக, நடப்பாண்டில் 255 பாகிஸ்தான் ட்ரோன்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டுள்ளதாக எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com