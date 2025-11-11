மிகவும் திறமையற்ற உள்துறை அமைச்சர்.. அமித்ஷா பதவி விலக வேண்டும்: காங்கிரஸ்
டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பு மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு குறைபாடுகளை காரணம் காட்டி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்று கர்நாடக அமைச்சர்கள் பிரியங்க் கார்கே மற்றும் எம்.பி. பாட்டீல் ஆகியோர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
பிரியங்க் கார்கே, அமித்ஷாவைச் "சுதந்திர இந்தியாவின் மிகவும் திறமையற்ற உள்துறை அமைச்சர்" என்று கடுமையாக விமர்சித்தார். புல்வாமா, மணிப்பூர் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு தோல்விகளைக் குறிப்பிட்டு, தேசியப் பாதுகாப்பு சீர்கேடுகளுக்கு அவர் பொறுப்பேற்று ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று கோரினார்.
எம்.பி. பாட்டீல், தலைநகரின் உயர் பாதுகாப்புப் பகுதி அருகே இந்த வெடிப்பு நடந்தது தெளிவான பாதுகாப்பு குறைபாடு என்று சாடினார். ராமேஸ்வரம் கஃபே தாக்குதலின்போது பொறுப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டதை போல, அமித்ஷாவும் பொறுப்பேற்று ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பதே உடனடி முன்னுரிமை என்றும் கூறினார்.
