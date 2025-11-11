செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025 (17:50 IST)

மிகவும் திறமையற்ற உள்துறை அமைச்சர்.. அமித்ஷா பதவி விலக வேண்டும்: காங்கிரஸ்

மிகவும் திறமையற்ற உள்துறை அமைச்சர்.. அமித்ஷா பதவி விலக வேண்டும்: காங்கிரஸ்
டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பு மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு குறைபாடுகளை காரணம் காட்டி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்று கர்நாடக அமைச்சர்கள் பிரியங்க் கார்கே மற்றும் எம்.பி. பாட்டீல் ஆகியோர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
 
பிரியங்க் கார்கே, அமித்ஷாவைச் "சுதந்திர இந்தியாவின் மிகவும் திறமையற்ற உள்துறை அமைச்சர்" என்று கடுமையாக விமர்சித்தார். புல்வாமா, மணிப்பூர் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு தோல்விகளைக் குறிப்பிட்டு, தேசியப் பாதுகாப்பு சீர்கேடுகளுக்கு அவர் பொறுப்பேற்று ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று கோரினார். 
 
எம்.பி. பாட்டீல், தலைநகரின் உயர் பாதுகாப்புப் பகுதி அருகே இந்த வெடிப்பு நடந்தது தெளிவான பாதுகாப்பு குறைபாடு என்று சாடினார். ராமேஸ்வரம் கஃபே தாக்குதலின்போது பொறுப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டதை போல, அமித்ஷாவும் பொறுப்பேற்று ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பதே உடனடி முன்னுரிமை என்றும் கூறினார்.
 
Edited by Siva

அஜித் வீடு, காங்கிரஸ் அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: கோலிவுட்டில் பரபரப்பு!

அஜித் வீடு, காங்கிரஸ் அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: கோலிவுட்டில் பரபரப்பு!சென்னையில் அஜித் வீடு, காங்கிரஸ் அலுவலகம் உட்பட பல இடங்களில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்ததால் இன்று பரபரப்பு ஏற்பட்டது. டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் மூலம் இந்த மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.

சபரிமலை சீசன்: பக்தர்களுக்காக 3 சிறப்பு ரயில்கள்.. இன்று முதல் முன்பதிவு தொடக்கம்!

சபரிமலை சீசன்: பக்தர்களுக்காக 3 சிறப்பு ரயில்கள்.. இன்று முதல் முன்பதிவு தொடக்கம்!சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலின் மண்டல பூஜை மற்றும் மகரவிளக்கு பூஜைக் காலங்களில் பக்தர்களின் பயண வசதிக்காக, தெற்கு ரயில்வே மொத்தம் மூன்று சிறப்பு ரயில்களை இயக்கவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

SIR திருத்தத்தை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தும் தவெக!.. விஜய் கலந்து கொள்வாரா?!...

SIR திருத்தத்தை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தும் தவெக!.. விஜய் கலந்து கொள்வாரா?!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவராக மாறிவிட்டாலும் இன்னும் மற்ற அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் போல அவர் களத்திற்கு வந்து அரசியல் செய்யவில்லை. இரண்டு பொதுக்கூட்டங்களில் பேசினார்.

புல்வாமா தாக்குதலுக்கே இன்னும் பதில் கிடைக்கவில்லை: டெல்லி குண்டுவெடிப்பு குறித்து காங்கிரஸ்..!

புல்வாமா தாக்குதலுக்கே இன்னும் பதில் கிடைக்கவில்லை: டெல்லி குண்டுவெடிப்பு குறித்து காங்கிரஸ்..!டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பு குறித்து பேசிய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் பவன் கெரா, மத்திய அரசு பாதுகாப்பு விவகாரங்களில் தோல்வி அடைந்துவிட்டதாக சாடினார்.

பேருந்து பயணத்தின்போது மர்மமாக இறந்த 21 வயது மாடல் அழகி.. காதலன் கொலை செய்தாரா?

பேருந்து பயணத்தின்போது மர்மமாக இறந்த 21 வயது மாடல் அழகி.. காதலன் கொலை செய்தாரா?மத்திய பிரதேசம், போபாலை சேர்ந்த 21 வயது மாடல் அழகி குஷி அஹிர்வார் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த நிலையில், அவரது காதலன் காசிம் அகமது மீது குடும்பத்தினர் கொலை குற்றச்சாட்டு சுமத்தியுள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com