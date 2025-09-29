கருத்து சுதந்திரத்தை பாதுகாக்க மேல்முறையீடு செய்வோம். எக்ஸ் நிறுவனம் அறிவிப்பு..!
சமூக ஊடக நிறுவனமான எக்ஸ் நிறுவனம், சில கணக்குகள் மற்றும் பதிவுகளை நீக்குமாறு மத்திய அரசு பிறப்பித்த உத்தரவுகளுக்கு இணங்க வேண்டும் என்று கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்போவதாக அறிவித்துள்ளது.
X நிறுவனம் தனது அறிக்கையில், ’கர்நாடக நீதிமன்றத்தின் சமீபத்திய உத்தரவால் நாங்கள் மிகவும் கவலைப்படுகிறோம். கருத்து சுதந்திரத்தை பாதுகாக்க, நாங்கள் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்வோம்,” என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
முன்னதாக, மத்திய அரசின் பதிவுகளை நீக்கும் உத்தரவுகளை எதிர்த்து எக்ஸ் நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனுவை கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. சமூக ஊடகங்களைக் கட்டுப்படுத்துவது “காலத்தின் தேவை” என்று கூறிய நீதிமன்றம், மேற்பார்வை இல்லாமல் இந்தியாவில் மைக்ரோ பிளாக்கிங் தளங்களை செயல்பட அனுமதிக்க முடியாது என்று வலியுறுத்தியது.
மேலும், ஒரு நிறுவனம் இந்தியாவில் செயல்பட விரும்பினால், அது நாட்டின் சட்டங்களுக்கு உட்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் தெளிவுபடுத்தியது. இந்திய சட்டங்களுக்கு இணங்க மறுத்து அமெரிக்கச் சட்டங்களைப் பின்பற்றுவதாகக் கூறியதற்காக X நிறுவனத்தை நீதிமன்றம் கண்டித்தது. அமெரிக்க சட்டங்கள் இந்திய நீதித்துறை சிந்தனை செயல்முறைக்கு மாற்றப்பட முடியாது" என்று அது கூறியது.
Edited by Mahendran