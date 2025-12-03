புதன், 3 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 3 டிசம்பர் 2025 (12:51 IST)

சன்னி லியோன் போஸ்டரை வயலில் ஒட்டிய விவசாயி! 'தீய சக்திகள்' நெருங்காமல் இருக்க என விளக்கம்..!

சன்னி லியோன் போஸ்டரை வயலில் ஒட்டிய விவசாயி! 'தீய சக்திகள்' நெருங்காமல் இருக்க என விளக்கம்..!
கர்நாடக மாநிலம் முடனூர் கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு விவசாயி, தனது பருத்தி பயிரைத் தீய கண் பார்வையில் இருந்து பாதுகாக்க நூதன முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளார். தனது வெள்ளைத் தங்கம் என்று அழைக்கப்படும் பருத்தி வயலின் நடுவில், நடிகை சன்னி லியோனின் பிரமாண்ட போஸ்டரை அவர் வைத்துள்ளார்.
 
மஞ்சள் நிற உடையில் உள்ள சன்னி லியோனின் அந்த கண்கவர் கட்-அவுட், அந்த வழியாக செல்லும் மக்களின் கவனத்தை உடனடியாகத் தன் பக்கம் ஈர்க்கிறது. இந்த விசித்திரமான செயல், கிராமத்தின் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
 
தீய சக்திகள் பயிரின் மீது படாமல், மக்கள் பார்வை அனைத்தும் இந்த போஸ்டரின் கவர்ச்சியின் மீது மட்டுமே இருக்கும் என்று அந்த விவசாயி உறுதியாக நம்புகிறார். இதன் மூலம், தனது ஒரு பருவ கால உழைப்பின் விளைச்சலை பாதுகாக்க முடியும் என்று அவர் கருதுகிறார். 
 
பாரம்பரிய முறையான பொம்மைகளுக்கு பதிலாக, பாலிவுட் பாணியில் இவர் மேற்கொண்ட இந்த அணுகுமுறை, அனைவரிடமும் நகைச்சுவையையும் ஆச்சரியத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

நடிகர் மன்சூர் அலிகான் திடீரென காலவரையறையற்ற உண்ணாவிரதம்.. என்ன காரணம்?

நடிகர் மன்சூர் அலிகான் திடீரென காலவரையறையற்ற உண்ணாவிரதம்.. என்ன காரணம்?நடிகரும் இந்திய ஜனநாயக புலிகள் கட்சி தலைவருமான மன்சூர் அலிகான், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்த பணிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னையில் காலவரையறையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளார்.

ஐரோப்பிய நாடுகளுடன் போர்!.. ரஷ்ய அதிபர் புதின் கடும் எச்சரிக்கை!...

ஐரோப்பிய நாடுகளுடன் போர்!.. ரஷ்ய அதிபர் புதின் கடும் எச்சரிக்கை!...ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைன் நாட்டிற்கும் இடையே கடந்த சில வருடங்களாகவே கடுமையான போர் நடந்து வருகிறது.

டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பில் வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி! ஒரு டாலர் ரூ. 90-ஐ எட்டியது.

டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பில் வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி! ஒரு டாலர் ரூ. 90-ஐ எட்டியது.அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு புதன்கிழமை காலை வரலாறு காணாத வீழ்ச்சியைச் சந்தித்து, நிதிச் சந்தைகளில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நேற்றைய வர்த்தகத்தின்போது ஒரு டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 90-ஐ எட்டிய நிலையில், இன்று காலை மேலும் சரிந்து ரூ. 90.15 ஆகக் காணப்பட்டது. இது, வரலாற்றில் முதல்முறையாக டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 90-ஐக் கடந்த நிகழ்வாகும்.

சென்னையில் நீடிக்கும் மழை.. வெள்ளம் சூழ்ந்த குடியிருப்புகள்.. தண்ணீரை வெளியேற்றும் பணிகள் தீவிரம்..!

சென்னையில் நீடிக்கும் மழை.. வெள்ளம் சூழ்ந்த குடியிருப்புகள்.. தண்ணீரை வெளியேற்றும் பணிகள் தீவிரம்..!சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக குடியிருப்புகளை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது என்பதால் பொதுமக்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி உள்ளனர்.

பானிபூரிக்கு ஆசைப்பட்டு ஓப்பனான வாய்!.. மூட முடியாமல் தவித்த பெண்!...

பானிபூரிக்கு ஆசைப்பட்டு ஓப்பனான வாய்!.. மூட முடியாமல் தவித்த பெண்!...வடமாநில மக்கள் அதிகம் விரும்பி சாப்பிடும் ஸ்னேக்ஸாக பானிபூரி இருக்கிறது. மாலை நேரங்களில் அதிக அளவில் இதை விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com